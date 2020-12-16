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    У МОЗ пояснили, кому загрожує повторне зараження коронавірусом

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    <span id="docs-internal-guid-5b19c45b-7fff-ac8f-9b8f-c0e2c0be8098"><span>Випадки повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували й в Україні &ndash; 0,25%</span></span> - У МОЗ пояснили, кому загрожує повторне зараження коронавірусом
    Випадки повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували й в Україні – 0,25%
    Фото: pixabay

    «Ймовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі», – пишуть у МОЗ

    Деякі дослідження вчених показують, що в більшості людей, які перенесли коронавірус, виробляються антитіла. Однак рівні цих антитіл можуть бути різними: у пацієнтів із тяжкою формою захворювання — вищі, а в тих, у кого був легкий чи безсимптомний перебіг захворювання, — нижчі. Точних даних, які рівні антитіл необхідні для захисту і як довго ці антитіла зберігаються в організмі, ще немає, повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

    «Ймовірно, у групі ризику повторного зараження новим коронавірусом є люди, які перенесли захворювання в легкій формі», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що імунітет до інших коронавірусів, що спричиняють звичайні застудні захворювання, SARS-CoV-1 і вірусу, що зумовлює близькосхідний респіраторний синдром (MERS), з часом знижується, як і в разі інших захворювань.

    Також у ЦГЗ пояснили, чи може повторне зараження відбутися через мутацію вірусу. «Наразі вірус SARS-CoV-2 зазнав дуже незначних мутацій, і його зміни поки не позначаються на ефективності наявних засобів діагностики, лікарських препаратів і розроблюваних вакцин», – йдеться в повідомленні.

    Випадки повторного інфікування SARS-CoV-2 фіксували й в Україні — 0,25% від загальної кількості інфікованих від початку пандемії. Але на сьогодні в Україні не було досліджень, які б підтвердили, що ці віруси генетично відрізняються між собою.

    Раніше вчені спростували один з поширених міфів про коронавірус. Вчені з Тель-Авівського університету дійшли висновку, що коронавірус нового типу не призводить до втрати слуху.

    Нагадаємо, лікар і телеведучий Євген Комаровський розвіяв міф про те, що нестероїдні протизапальні препарати нібито можуть полегшувати перебіг коронавірусу.

    В Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за 15 грудня заразились ще 10 622 людини.

    Теги: лікар вірус коронавірус
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