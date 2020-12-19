Діти, народжені від хворих на Covid-19 матерів, мають антитіла ─ дослідження

Подальші спостереження за немовлятами необхідні для того, щоб визначити, чи зменшуватиметься кількість антитіл у крові дітей під час їх дорослішання

Більша кількість антитіл була у тих, чиї матері заразилися коронавірусом ближче до моменту пологів

Дослідники з Сінгапуру стверджують, щ немовлята, народжені від жінок з Covid-19, мають антитіла проти коронавірусу. Про це пише Hindustan Times.

Зазначається, що п'ять немовлят, які народилися у жінок з коронавірусом мали антитіла проти хвороби.

«Кількість антитіл у дітей була різною. Більша кількість була у тих, чиї матері заразилися коронавірусом ближче до моменту пологів», ─ зазначають науковці.

Дослідники додали, що подальші спостереження за немовлятами необхідні для того, щоб визначити, чи зменшуватиметься кількість антитіл у крові дітей під час їх дорослішання.

До слова, у світі станом на 19 грудня коронавірус зафіксували у понад 76,1 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до понад 1,6 млн осіб, а одужали понад 53,3 млн людей. Найбільша кількість хворих на Covid-19 – у США (17 888 353). Кількість померлих – 320 845, одужали – 10 394 286 осіб.

У країнах Європи лідерами антирейтингу за кількістю нових випадків Covid-19 є Німеччина, Великобританія, Італія, Франція та Україна. У відповідному світовому антирейтингу Україна вже на 11-му місці.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, коронавірусне захворювання підтвердили у 11742 людей.

Водночас 13314 людей одужали та 213 – померли від ускладнень.