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    Вчений виявив прихований ескіз на портреті Мони Лізи

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    <span>&laquo;Мона Ліза&raquo; &mdash; це портрет Лізи Герардіні, дружини флорентійського торговця тканинами за прізвищем Дель Джокондо</span> - Вчений виявив прихований ескіз на портреті Мони Лізи
    «Мона Ліза» — це портрет Лізи Герардіні, дружини флорентійського торговця тканинами за прізвищем Дель Джокондо

    Під зображенням Джоконди знайдено начерк, який відрізняється від «фінального результату»

    Під шаром фарби на легендарному полотні Леонардо да Вінчі Джоконда виявлений таємний ескіз. Про це пише Artnet News.

    Таємницю картини розкрив французький дослідник Паскаль Котт. Ще в 2004 році фахівець зробив знімок полотна за допомогою інфрачервоного світла. Результати зйомки допомогли вченим виявити під шаром фарби прихований начерк.

    Під готовою картиною деревним вугіллям був зроблений начерк. Сліди вугілля видно на обличчі, голові й руках Мони Лізи. Це свідчать про те, що художник мав намір створити портрет жінки впівоберта, яка дивиться вбік.

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    Вчений виявив прихований ескіз на портреті Мони Лізи
    Вчений виявив прихований ескіз на портреті Мони Лізи

    Також у волоссі Джоконди помітні шпильки, носіння яких було невластивим для того періоду. Імовірно, да Вінчі хотів створити образ якоїсь богині.

     

    історія Франція Італія мистецтво наука
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