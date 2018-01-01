Вдалий шлюб: Британія може заробити на весіллі принца Гаррі до 500 млн фунтів

Весілля британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл може забезпечити додаткові 500 млн фунтів стерлінгів для економіки Великобританії.

Про це повідомляє видання Reuters. Принц Гаррі, онук королеви Єлизавети II, він же п'ятий претендент у черзі на престол, одружується 19 травня у Віндзорському замку, де проживали британські королі і королеви майже тисячу років. За даними Управління національної статистики, весілля старшого брата Гаррі принца Вільяма в квітні 2011 року призвело до



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Меган Маркл та принц Гаррі

Весілля британського принца Гаррі з американською актрисою Меган Маркл може забезпечити додаткові 500 млн фунтів стерлінгів для економіки Великобританії.

Про це повідомляє видання Reuters

Принц Гаррі, онук королеви Єлизавети II, він же п'ятий претендент у черзі на престол, одружується 19 травня у Віндзорському замку, де проживали британські королі і королеви майже тисячу років.

За даними Управління національної статистики, весілля старшого брата Гаррі принца Вільяма в квітні 2011 року призвело до збільшення кількості відвідувачів Великобританії на 350 000 чоловік у порівнянні з аналогічним місяцем попереднього року.

За оцінками, весілля принца може додатково принести близько 500 млн фунтів стерлінгів.

За розрахунками експертів, приблизно 200 млн фунтів стерлінгів надійдуть зі сфери туризму, ще 150 млн фунтів люди витратять на вечірки і свята, близько 50 млн будуть витрачені на футболки, кепки та інші пам'ятні предмети. Близько 100 млн фунтів стерлінгів принесе реклама Британії у всьому світі.

Принц Гаррі і Меган Маркл повінчаються в травні 2018 року.