Вдарилась головою і забула заплатити. Суд оштрафував жінку, яка винесла помаду з магазину



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Штраф для дрібної крадійки становив 170 грн

Хмельницький міськрайонний суд визнав винною непрацюючу жінку у крадіжці товару з магазину і оштрафував на 170 грн.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанову від 27 липня.

За матеріалами справи 19 червня о 19 годині жінка, перебуваючи в магазині «Єва» на вул. Кам`янецька, 11 у Хмельницькому, таємно викрала з полиці магазину матову помаду «Мейбелін» вартістю 132,32 грн. Цими діями вона вчинила адміністративне правопорушення, передбачене ст.51 ч.1 КУпАП («Дрібне викрадення чужого майна»).

У суді порушниця вину визнала. Пояснила, що після ДТП мала травму голови і забулась розрахуватись.

Треба також додати, що на судове засідання 6 липня жінка не з’явилася і письмово не повідомила про причини своєї неявки. Через це суд ухвалив рішення про застосування до неї примусового приводу через органи поліції.

Окремо суд стягнув з порушниці 420,40 грн судового збору на користь держави.

Як повідомляв «Главком», Печерський районний суд Києва оштрафував на 170 грн місцевого мешканця за крадіжку закупівельного кошика з супермаркету «Новус».