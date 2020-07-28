Удар для тютюнової монополії: журналіст прокоментував виплату штрафу «Тедіс Україна»



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В 2019 році АМКУ оштрафував «Тедіc» і сигаретні компанії на рекордну суму в 6,5 млрд гривень

Журналіст Юрій Бутусов розповів про лобістів інтересів тютюнового монополіста в оточенні президент

Виплата штрафу в 460 млн гривень з боку «Тедіс Україна» Бориса Кауфмана - серйозний удар по монопольному становищу компанії. Про це в Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

«24 липня один з найбільших виробників сигарет Імперіал Тобакко виплатив 460 млн грн штрафу, накладеного АМКУ за монопольну змову ГО «Тедіc» і 4 виробників сигарет. Тютюнова монополія Бориса Кауфмана, заради впливу на яку президент Зеленський призначив на пост глави АМКУ сестру своєї подруги з Кривого Рогу Ольгу Піщанську, отримала першу велику пробоїну. Штраф в 460 млн від Імперіал Тобакко - це колосальний прецедент. Штраф показує, що у держави є достатні важелі впливу на імперію Кауфмана - суди підтримують рішення АМКУ, і якщо заплатила одна компанія, значить стягнути можна всі 6,5 млрд зі всіх учасників схеми. Так, нехай судяться, оскаржують, але гроші на рахунку у держави змусять монополістів задуматися - чи треба продовжувати ту схему за допомогою найнятих для прикриття політиків?», - заявив він.

Бутусов також розповів про лобістів інтересів тютюнового монополіста в оточенні президента.

«Тедіc» від штрафів до держбюджету рятує ... оточення самого Зеленського, а конкретно глава СБУ Іван Баканов. «Тедіc» працює і намагається відсудити навіть штраф 2016 року, який компанія не виплатила в повному обсязі. Навряд чи це може творитися без санкції президента. Якби не підтримка Кауфмана з ОП, то всі 6,5 млрд б були в бюджеті, а монопольна схема «Тедіcа» вже б давно звалилася», - зауважив журналіст.

Також Юрій Бутусов зазначив, що в 2019 АМКУ оштрафував «Тедіc» і сигаретні компанії на рекордну суму в 6,5 млрд гривень. Після початку судів щодо стягнення штрафу президент Володимир Зеленський домігся звільнення глави АМКУ Юрія Терентьєва і призначив на цю посаду «довірену людину своєї сім'ї - сестра нової глави АМКУ, Світлана Піщанська, згідно з повідомленнями в ЗМІ, веде бізнес і нерухомість президента Зеленського в Італії. Джерела її доходів у зв'язку з такими політичними перестановками викликають великий інтерес».