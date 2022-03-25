Над Миколаєвом військові збили ще дві ракети окупантів

Над Миколаєвом ПВО збили ще дві ракети

Українські військові збили дві крилаті ракети окупантів

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ПВО збили ще дві ракети. Про це Кім повідомив у своєму Telegram-каналі.

«2 збиті крилаті. Дякуємо ПВО» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги та обстрілів слід перебувати в укритті та не підходити близько до вікон.

ВСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому «Чорнобаївка» в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів.

Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.

Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.