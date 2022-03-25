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    Події в Україні

    Над Миколаєвом військові збили ще дві ракети окупантів

    Над Миколаєвом ПВО збили ще дві ракети - Над Миколаєвом військові збили ще дві ракети окупантів
    Над Миколаєвом ПВО збили ще дві ракети
    фото з відкритих джерел

    Українські військові збили дві крилаті ракети окупантів

    Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив, що над Миколаєвом ПВО збили ще дві ракети. Про це Кім повідомив у своєму Telegram-каналі.

    «2 збиті крилаті. Дякуємо ПВО» – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що під час повітряної тривоги та обстрілів слід перебувати в укритті та не підходити близько до вікон.

    ВСУ вдесяте вдарили по тимчасово окупованому російськими військами аеродрому «Чорнобаївка» в Херсонській області, який ворог використовує як командний пункт та місце збору літаків та вертольотів.

    Нагадаємо, ЗСУ 23 березня в 9-й раз розгромили окупантів у Чорнобаївці.

    Також станом на 23 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 15,6 тисячі осіб.

    Нещодавно, ЗСУ увосьме вдарили по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині.

    Напередодні Збройні сили всьоме розбомбили рашистів у Чорнобаївці.

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна ВСУ окупація #stoprussia
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    Над Миколаєвом військові збили ще дві ракети окупантів