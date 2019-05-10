Ведучого ВВС звільнили за твіт про дитину Меган Маркл і принца Гаррі
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Бейкера звинуватили в тому, що він знущається над расовою приналежністю герцогині Сассекської Меган
Британська телерадіомовна корпорація BBC звільнила радіоведучого Денні Бейкера за твіт, в якому він порівняв новонародженого сина британського герцога й герцогині Сассекських Гаррі і Меган Маркл, із мавпою.
Про це повідомив сам ведучий у Twitter.
«Щойно звільнили з BBC Radio 5 Live», - зазначив Бейкер.
Як повідомляє BBC, раніше Бейкер оприлюднив твіт із фотографією, на якій зображена пара, яка тримає шимпанзе, та текстом «Королівське немовля залишає лікарню».
Пост 61-річного Бейкера, через який він позбувся роботи, зараз видалений, але він отримав досить великий резонанс.
Дружина принца Гаррі в минулому році стала першим в історії членом британської королівської династії змішаної раси.
Однак у BBC звинуватили радіоведучого у насмішках над расовою приналежністю британської герцогині Меган Маркл.
Як повідомлялося, герцог та герцогиня Сассекські Гаррі і Меган повідомили ім'я свого новонародженого сина - Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.