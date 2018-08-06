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    Ведуться переговори щодо обміну росіянина Седікова - Денісова

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    Ведуться переговори щодо обміну росіянина Седікова - Денісова

    Омбудсмен сподівається, що вдасться обміняти Седікова на будь-кого з українських політв’язнів

    Уповноважені з питань прав людини України та Росії Людмила Денісова та Тетяна Москалькова ведуть переговори щодо обміну росіянина Олексія Седікова на когось з українських політв’язнів.

    Про це Денісова повідомила журналістам в понеділок, 6 серпня.

    «Зараз ми проводимо перемовини з Москальковою, для того, щоб зробити обмін хоча б один на одного – обміняти Седікова на нашого політв’язня, будь-кого», - заявила омбудсмен.

    Денісова зауважила, що Росія ігнорує звернення української сторони щодо обміну українських політв’язнів.

    «Скільки звернень було від України, від президента - на будь-яке звернення Росія не відповіла. І тому ми будемо робити все можливе для того, щоб повернути наших громадян додому», - підкреслила омбудсмен.

    Раніше повідомлялося, що громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

    Джерело: УНН

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