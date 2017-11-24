Велика Британія відправить два фрегати в Східну Азію в 2018 році

Лондон хоче показати відданість питання безпеки в регіоні

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, перебуваючи із візитом на військово-морській базі Девонпорт, заявив про те, що два фрегати ВМФ країни у 2018 році відправляться в турне по Східній Азії. Мова йде про кораблі HMS Sutherland і HMS Argyll. Про це повідомляє ресурс Naval Today. Фрегат HMS Sutherland буде брати участь в навчаннях разом



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Фрегат HMS Sutherland

Лондон хоче показати відданість питання безпеки в регіоні

Міністр оборони Великої Британії Гевін Вільямсон, перебуваючи із візитом на військово-морській базі Девонпорт, заявив про те, що два фрегати ВМФ країни у 2018 році відправляться в турне по Східній Азії. Мова йде про кораблі HMS Sutherland і HMS Argyll. Про це повідомляє ресурс Naval Today.

Фрегат HMS Sutherland буде брати участь в навчаннях разом із кораблями Японії, США і Південної Кореї. В той же час HMS Argyll в грудні 2018 року буде брати участь у навчаннях із японськими кораблями. До цього планується участь цього фрегату в навчаннях із кораблями Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру і Малайзії в рамках домовленості між п’ятьма державами щодо питань безпеки.

За словами міністра оборони Великої Британії, таке рішення чітко показує те, що офіційний Лондон залишається відданим питання безпеки в регіоні на фоні діяльності КНДР.