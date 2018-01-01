Велика кількість субсидій б’є по бюджету України - Сергієнко

У 2017 році за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств

Кількість звернень громадян за субсидіями постійно зростає. У 2017 році за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств. Підвищення вартості газу, яке планується у квітні, спричинить ще більше зростання неплатоспроможних сімей. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста»



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У 2017 році за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств

Кількість звернень громадян за субсидіями постійно зростає. У 2017 році за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств. Підвищення вартості газу, яке планується у квітні, спричинить ще більше зростання неплатоспроможних сімей. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» під час конференці у прес-центрі «Главкома».

« У 2017 9,6 мільйонів сімей прийшли з простягнутою рукою до відділів субсидій», - говорить Сергієнко.

Також він зазначає, що держава витрачає катастрофічно великі суми на виплату субсидій, що завдає великий удар по бюджету України.

«68 мільярдів грн пішло з державного бюджету. Але ж ми розуміємо, що це пішло в кишені не людям, а газовим олігархам. Раніше це називалось дотація, а зараз - субсидія», - розповідає експерт.

За його словами, якщо уряд піде на підвищення газу в квітні 2018 року, то кількість неплатоспроможних громадян значно зросте. https://glavcom.ua/news/cina-na-gaz-dlya-naselennya-pidskochit-z-kvitnya-466529.html

«За моїми підрахунками – це 11-12 мільйонів сімей. Тобто 4 з 5 сімей України прийдуть за соціальною допомогою», - говорить експерт.

3а 2017 рік заборгованість населення за житлово-комунальні послуги складає 32, 3 мільярди грн. В той час, як у 2016 році - 29 мільярдів, а в 2015 році - 8,8 мільярдів грн.

Нагадаємо, що з квітня 2018 року Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

Також підвищення ціни на газ є однією з вимог МВФ. Уряд України має відкоригувати ціну природного газу на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету.

Однак Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних підстав для підвищення ціни газу для населення немає, тому уряд не підтримує і не ухвалюватиме жодних рішень щодо підвищення ціни на газ для населення.

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