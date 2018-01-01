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    Велика кількість субсидій б’є по бюджету України - Сергієнко

    У 2017 році за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств
    Кількість звернень громадян за субсидіями постійно зростає. У 2017 році  за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств. Підвищення вартості газу, яке планується у квітні, спричинить ще більше зростання неплатоспроможних сімей. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста»
    • Сьогодні, 15:08
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    У 2017 році за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств

    Кількість звернень громадян за субсидіями постійно зростає. У 2017 році  за субсидіями звернулося майже 10 мільйонів господарств. Підвищення вартості газу, яке планується у квітні, спричинить ще більше зростання неплатоспроможних сімей. Про це розповів Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» під час конференці у прес-центрі «Главкома».

    « У 2017 9,6 мільйонів сімей прийшли з простягнутою рукою до відділів субсидій», - говорить Сергієнко.

    Також він зазначає, що держава витрачає катастрофічно великі суми на виплату субсидій,  що завдає  великий удар по бюджету України.

    «68 мільярдів грн пішло з державного бюджету. Але ж ми розуміємо, що це пішло в кишені не  людям, а газовим олігархам. Раніше це називалось дотація, а зараз - субсидія», - розповідає експерт.

    За його словами, якщо уряд піде на підвищення газу в квітні 2018 року, то кількість неплатоспроможних громадян значно зросте. https://glavcom.ua/news/cina-na-gaz-dlya-naselennya-pidskochit-z-kvitnya-466529.html

    «За моїми підрахунками – це 11-12 мільйонів сімей. Тобто 4 з 5 сімей України прийдуть за соціальною допомогою», - говорить експерт.

    3а 2017 рік заборгованість населення за житлово-комунальні послуги складає 32, 3 мільярди грн. В той час, як у  2016 році  - 29 мільярдів, а в  2015 році - 8,8 мільярдів грн.

    Нагадаємо, що з квітня 2018 року Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

    Також підвищення ціни на газ є однією з вимог МВФ. Уряд України має відкоригувати ціну природного газу на внутрішньому ринку до рівня імпортного паритету. 

    Однак Прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив,  що жодних підстав для підвищення ціни газу для населення немає, тому  уряд не підтримує і не ухвалюватиме жодних рішень щодо підвищення ціни на газ для населення.

    Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції

     

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