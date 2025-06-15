День батька: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

День батька є популярним святом серед українців

День Батька традиційно відзначають в Україні у третю неділю червня. У 2025 році свято припадає на 15 червня. Традиційні святкові заходи підкреслюють важливість ролі батька і сім’ї в цілому.

«Главком» підготував для вас оригінальні листівки та привітання у віршах та прозі з нагоди цього чудового свята.

Зміст:

Історія свята

В Україні ідея запровадження Дня батька виникла у 2006 році за підтримки громадських організацій. Після збору підписів і проведення низки суспільних форумів Міністерство у справах молоді та спорту розробило проєкт указу про встановлення цього свята.

Проте через фінансові труднощі та інші обставини остаточне рішення довго не ухвалювалося. Лише у травні 2019 року президент підписав відповідний указ, і відтоді українці приєдналися до більшості народів світу, які щороку відзначають День батька.

«З метою створення сприятливих умов для зміцнення інституту сім'ї як основи суспільства і визнання на державному рівні ролі батька у вихованні дітей постановляю: установити в Україні День батька, який відзначати щороку у третю неділю червня», – йдеться в указі.

Привітання у прозі

Любий татусю, вітаю тебе зі святом! Дякую за твою турботу, підтримку і мудрість. Нехай кожен день дарує тобі багато щастя!

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Дорогий татусю! Вітаю тебе з Днем батька! Ти завжди був і залишаєшся для мене справжнім героєм, прикладом мужності та сили. Бажаю тобі міцного здоров'я, довгих років життя, багато радісних моментів і здійснення всіх мрій. Ти для мене найкращий, і я дуже тебе люблю!

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Любий татко, зі святом тебе! Твоя мудрість, сила і доброта завжди були для мене джерелом натхнення. Дякую за всі твої поради, підтримку і безмежну любов. Нехай твоє здоров'я буде міцним, і всі мрії здійснюються.

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Дорогий тато! Вітаю тебе з Днем батька! Бажаю здоров'я, радості та щасливих моментів у житті. Ти для мене завжди будеш найкращим!

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Любий тато, вітаю зі святом! Ти завжди був для мене прикладом справжнього чоловіка. Дякую за твою підтримку, мудрість і любов, які завжди допомагали мені на життєвому шляху. Нехай кожен день приносить радість, і поруч завжди будуть люди, які тебе цінують і люблять.

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Милий, любий, рідний, м'який, добрий, а іноді суворий і похмурий, але завжди найсильніший, завжди найсміливіший, завжди найкращий і чудовий! Я дуже щаслива, що гойдалася на твоїх руках, бажаю їм сил і енергії. Я нескінченно вдячна, що завжди можу притулитися до твоїх плечей, бажаю їм здоров'я та молодості. Я неймовірно багата на те, що мені належить твоє серце, йому бажаю величезного щастя і добробуту. З Днем батька, мій любий та рідний тато!

***

Дорогий тату, вітаю тебе з чудовим святом, із Днем батька! Ти завжди був не тільки люблячим батьком, а й мудрим наставником. Завдяки твоїм порадам мені завжди вдавалося не потрапляти в халепу, та й вибиратися зі складних ситуацій було набагато легше. Дякую тобі за щедрість та турботу. Бажаю тобі сил, витривалості, мужності, витримки, мудрості. Нехай усі перепони впадуть перед твоєю харизмою, а твій оптимізм рятує навіть за екстремальних обставин. Удачі тобі!

***

Любого татка вітаю з Днем батька! Дякую тобі за моє гарне виховання та атмосферу кохання, в якій я виховувалася все моє життя. Бути твоєю донькою – справжнє щастя! Бажаю тобі виконання всіх твоїх бажань, серйозних цілей, якнайбільше радісних миттєвостей та міцного здоров'я, яке буде з тобою все життя. Виконай усі свої честолюбні плани. А головне – будь задоволений собою!

Привітання у віршах

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе бути схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий у світі, мій хороший тато.

***

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є – і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

***

В день святковий цей, татусю,

Я вітаю від душі.

Хай від щастя тобі доля

Подарує всі ключі.

Буде хай міцним здоров’я,

Успіх хай в житті прийде.

Кожен день тобі хай радість

І натхнення лиш несе.

Ти прийми мою подяку

За підтримку і добро.

Погляд твій завжди дарує

Мені віру і тепло!

***

Нехай буде у вас все в порядку,

Добра вам, щастя і достатку.

Щоб горе і смуток ваш дім обминали,

Щоб сонечко ясне вам завжди сіяло.

Веселощів низку, здоров’я міцного

Від щирого серця бажаємо усього.

Хай надійних людей вам життя посилає,

А в серці довіку добро не згасає.

Хай радість всміхається в вашому домі,

І ліку не буде щасливим рокам,

Іще раз здоров’я, удачі в усьому

Ми зичимо щиро, ріднесенький, вам!

***

Мій мудрий і розумний тату,

Тобі бажали вже багато.

Бажали радості й удачі,

Здоров’я й успіху в придачу,

Достатку доброго в родині

І миру у твоїй країні.

Я тобі теж цього бажаю,

Люблю, татусю, й поважаю.

До побажань додам своє –

Ти залишись таким, як є.

***

Спасибі тобі, тату, за щире тепло,

За людяність твою та невичерпне добро,

За руки твої робочі та безсонні ночі

За те, що ростили, за щедрий хліб на столі

Нехай Господь Бог тобі здоров’я і силу дає,

Зозуля сто років тобі в саду накує!

Привітання у листівках

Нагадаємо, що 15 червня відзначають День захисту людей похилого віку, а ще Міжнародний день серфінгу. Водночас віряни вшановують пам'ять святого пророка Амоса.