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    Великий адронний колайдер виявив нову частинку

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    <div class="post-item__photo-author">ВАК допоміг знайти ще одну фундаментальну частинку</div> - Великий адронний колайдер виявив нову частинку
    ВАК допоміг знайти ще одну фундаментальну частинку
    Фото: echexplorist.com

    Виявлені частинки є найменшими з відомих людству

    Вчені проаналізували нові дані Великого адронного колайдера і виявили нову фундаментальну частинку. Про це повідомляє Tech Explorist.

    Фахівці вивчили дані, отримані в результаті зіткнення протонів у ВАК, і знайшли раніше невідому фундаментальну частинку - пентакварк. Вона є найменшою з нині виявлених.

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    Пентакварки відповідають за формування атома у вигляді протонів і нейтронів. Раніше вважалося, що вони складаються з п'яти кварків: трьох у складі баріона і двох в складі мезона. Нове дослідження припускає існування ще трьох пентакварків, кожен з яких ділиться на дві частини.

    Також вчені відзначили дивину нового елемента. Його маса трохи менша від суми мас його складових частин - баріона і мезона.

    Фахівці вважають, що відкриття нових пентакварків дало їм в 10 разів більше даних і дозволить більш детально вивчити пентакварки, а також матерії нейтронних зірок і чорних дір.

    Зазначимо, що під Женевою побудують новий надпотужний колайдерFuture Circular Collider планують запустити вже в 2050 році. Не всі вчені підтримують настільки дорогий проект - 25 мільярдів доларів. Деякі пропонують витратити такі гроші на боротьбу з глобальним потеплінням, а не на пошуки субатомних частинок.

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