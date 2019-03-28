Великий адронний колайдер виявив нову частинку



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ВАК допоміг знайти ще одну фундаментальну частинку Фото: echexplorist.com

Виявлені частинки є найменшими з відомих людству

Вчені проаналізували нові дані Великого адронного колайдера і виявили нову фундаментальну частинку. Про це повідомляє Tech Explorist.

Фахівці вивчили дані, отримані в результаті зіткнення протонів у ВАК, і знайшли раніше невідому фундаментальну частинку - пентакварк. Вона є найменшою з нині виявлених.

Пентакварки відповідають за формування атома у вигляді протонів і нейтронів. Раніше вважалося, що вони складаються з п'яти кварків: трьох у складі баріона і двох в складі мезона. Нове дослідження припускає існування ще трьох пентакварків, кожен з яких ділиться на дві частини.

Також вчені відзначили дивину нового елемента. Його маса трохи менша від суми мас його складових частин - баріона і мезона.

Фахівці вважають, що відкриття нових пентакварків дало їм в 10 разів більше даних і дозволить більш детально вивчити пентакварки, а також матерії нейтронних зірок і чорних дір.

Зазначимо, що під Женевою побудують новий надпотужний колайдер. Future Circular Collider планують запустити вже в 2050 році. Не всі вчені підтримують настільки дорогий проект - 25 мільярдів доларів. Деякі пропонують витратити такі гроші на боротьбу з глобальним потеплінням, а не на пошуки субатомних частинок.