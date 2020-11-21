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    Політика

    У поліції пояснили ситуацію із роботою чоловіка Венедіктової

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    <p>Чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник</p> - У поліції пояснили ситуацію із роботою чоловіка Венедіктової

    Чоловік генеральної прокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник

    Фото Нацполіції

    Колесника було звільнено зі служби у Нацполіції 30 вересня у зв’язку зі скороченням займаної посади, а також наявною вислугою більш як 25 років для призначення пенсії

    У Кіберполіції стверджують, що чоловік генпрокурора Денис Колесник звільнився у законному порядку, а його посаду перевели у категорію «держслужбовця» для того, щоб «наблизити підрозділи кіберполіції до громадськості».

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    «З метою наближення підрозділів кіберполіції до громадськості, у першу чергу відходу від стереотипу «каральної функції» поліції до надання сервісу, враховуючи досвід правоохоронних органів іноземних країн, прийняте рішення щодо проведення низки організаційно-штатних змін у структурі департаменту кіберполіції НП України, одна з яких – атестовану посаду заступника начальника департаменту, який відповідальний за напрямок надання сервісу, перевести в ранг державної служби (цивільна особа).

    У зв’язку з чим посаду заступника начальника департаменту кіберполіції – начальника 2-го управління (організаційно-аналітичної роботи та забезпечення діяльності) було скорочено», – йдеться у повідомленні.

    У поліції також пояснили, чому Колесник перебував на території департаменту після наказу про звільнення. Це, стверджують у Кіберполіції, через те, що при звільненні поліцейський має здати посаду, службову документацію, спецзасоби та матеріальні цінності, які за ним закріплені.

    «Виходячи з цього, Денис Колесник після звільнення перебував на території департаменту кіберполіції (ДКП) для реалізації зазначених вимог, а також під час проходження співбесіди на зайняття вакантної посади заступника керівника ДКП», – йдеться у відповіді. 

    До слова, раніше ексгенпрокурор Рябошапка назвав Венедіктову «найгіршим вибором» Зеленського.

    Нагадаємо, 5 березня Верховна Рада відправила генпрокурора Рябошапку у відставку.

    Як уже відомо, 17 березня 269 нардепів проголосували за призначення Ірини Венедіктової новим генеральним прокурором. 

    У той же день президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення Венедіктової.

    Як повідомлялося раніше, чоловік генпрокурорки Ірини Венедіктової Денис Колесник звільнився з посади, а потім поновився і отримав за це 750 тисяч гривень.

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    Теги: Генпрокурор президент чоловік Ірина Венедіктова звільнення
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