Венесуела покинула Організацію американських держав



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Венесуела вийшла з Організації американських держав

Влада Венесуели вважає, що об'єднання використовувалося для проведення в регіоні державних переворотів

Венесуельська влада заявила про вихід країни з Організації американських держав (ОАД).

Таку заяву зробив міністр закордонних справ республіки Хорхе Арреаса.

«Коли президент Ніколас Мадуро зрозумів, що ОАД використовується для просування державних переворотів, дестабілізації Венесуели та інших країн, він вирішив, що Венесуела назавжди вийде з ОАД», - сказав він.

За словами глави МЗС, з цього дня Венесуела стала «більш незалежною».

Нагадаємо, заяву про вихід зі складу Організації американських держав Каракас направив ще у квітні 2017 року.

Криза у Венесуелі загострилася після того, як 23 січня спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим главою країни. Його підтримали США, Канада, багато країн Латинської Америки і більшість держав Євросоюзу.

Те, що відбувається в країні, президент Ніколас Мадуро назвав спробою державного перевороту за підтримки Вашингтона і розірвав дипломатичні відносини із США. Підтримку чинному лідеру республіки висловили Росія, Мексика, Болівія, Куба, Сирія й Іран.

До слова, 17 квітня США повідомили про запровадження санкцій щодо Центробанку Венесуели.

13 березня США запровадили нові санкції проти режиму Мадуро у Венесуелі.

До слова, лідер опозиції, тимчасовий виконувач обов'язків президента Венесуели Хуан Гуайдо заявив Росія і Куба незаконно прислали своїх військових до Венесуели, оскільки їхній приїзд не був схвалений парламентом країни.

Джерело: Кореспондент.net