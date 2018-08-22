Венесуелу сколихнув сильний землетрус: у столиці проводиться евакуація



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Фото: AP Каракас

Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило

У східній частині Венесуели стався землетрус, внаслідок якого довелося евакуювати людей в столиці країни Каракасі.

Про це повідомляє інформагенція Associated Press.

За даними геологічної служби США, магнітуда підземних поштовхів склала 7,3, епіцентр знаходиться в 22 кілометрах на північний захід від міста Ирапа на узбережжі Атлантичного океану.

Жителі Каракаса вибігли зі своїх будинків, щоб не бути похованими під уламками. Державних службовців в місті організовано евакуювали. Інформації про руйнування і постраждалих поки не надходило.

WATCH: A 7.3 Magnitude Earthquake Strikes Northern Venezuela.pic.twitter.com/j65UfK1ane — Breaking911 (@Breaking911) 21 августа 2018 г.

Водночас, Джон Бокетт, капітан пожежних в Каракасі, заявив, що в столиці не було повідомлень про поранення чи велику шкоду.

Землетрус був відчутий також неподалік столиці Колумбії Боготи, де органи влади ненадовго закрили міжнародний аеропорт для огляду можливих пошкоджень злітно-посадкової смуги.

Як відомо, кількість загиблих в результаті двох землетрусів на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 506 осіб.

Раніше повідомлялося, що 19 серпня на острові Ломбок зафіксували землетрус. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 20 км.

Нагадаємо, увечері 5 серпня на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі.

Станом на 11 серпня було підтверджено загибель 387 людей, 13 700 осіб отримали травми. Щонайменше 400 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки. За повідомленнями, оприлюдненими напередодні, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані.