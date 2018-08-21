В Індонезії зростає кількість жертв землетрусів



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Наслідки землетрусу на острові Ломбок

Кількість жертв землетрусу може збільшитися, оскільки частина тіл загиблих перебуває під завалами

Кількість загиблих в результаті двох землетрусів на індонезійському острові Ломбок збільшилася до 506 осіб.

Про це повідомляє Національне управління з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії.

«Кількість загиблих в декількох сильних землетрусах на острові Ломбок в Індонезії досягла 506», - йдеться в повідомленні.

Кількість жертв землетрусу може збільшитися, оскільки частина тіл загиблих перебуває під завалами.

Раніше стало відомо, що 19 серпня на острові Ломбок зафіксували землетрус. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 20 км.

Повідомлялося про щонайменше двох загиблих.

Нагадаємо, увечері 5 серпня на індонезійському острові Ломбок стався підземний поштовх магнітудою 6,9. Після першого струсу були зафіксовані ще близько 20 підземних поштовхів.

9 серпня острів Ломбок постраждав від нового потужного афтершоку магнітудою 5,9 (за оцінкою Геологічної служби США), який цілковито зруйнував пошкоджені першим струсом будівлі.

Станом на 11 серпня було підтверджено загибель 387 людей, 13 700 осіб отримали травми. Щонайменше 400 тисяч людей втратили дах над головою чи змушені були залишити свої домівки. За повідомленнями, оприлюдненими напередодні, понад 70 тисяч будівель на острові зруйновані.