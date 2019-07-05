Верховна Рада на позачерговому засіданні розгляне питання щодо кастрації педофілів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позачергове засідання парламенту відбудеться 11 липня о 14:15

Голова парламенту Андрій Парубій підписав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання» на 11 липня.

Про це у п’ятницю, 5 липня, повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради.

Зазначається, що на вимогу 158 народних депутатів, відповідно до ст.19 Регламенту Верховної Ради, голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав розпорядження «Про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України восьмого скликання».

Згідно з документом, засідання відбудеться 11 липня о 14:15, на якому будуть розглянуті наступні питання:

1. Проєкт закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої чи неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості (реєстр.№6449 від 16.05.2017);

2. Проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо впровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього, та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього (реєстр.№6607 від 21.06.2017).

Раніше повідомлялося, що Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти в цілому закон про посилення покарання за сексуальні злочини проти дітей. Йдеться про законопроєкт №6607.

Також Комітет рекомендував парламенту прийняти в цілому законопроект №6449 команди Радикальної партії про посилення відповідальності за сексуальні злочини проти неповнолітніх.

У червні петиція про захист дітей від сексуального насильства авторства юриста Анни Маляр набрала необхідні 25 тисяч підписів.