Петиція про захист дітей від сексуального насильства набрала необхідні 25 тисяч підписів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автори петиції звернулися до народних депутатів із вимогою не зволікати щодо прийняття законопроекту 6607

Петиція про захист дітей від сексуального насильства авторства юриста Анни Маляр набрала необхідні 25 тисяч підписів.

Про це Маляр написала 22 червня у Facebook.

«Ми з вами зібрали необхідні 25 тисяч підписів під петицією на сайті Верховної Ради», - повідомила юрист.

Станом на 11:20 22 червня петицію підтримали 25 615 людей.

У тексті петиції зазначається, що ще два роки тому колектив авторів, який складається з адвокатів, представників поліції та прокуратури, лікарів, народних депутатів та кримінологів, розробив законопроект 6607, спрямований на захист дітей від сексуального насильства.

«Здавалося б, захист дітей від сексуальної наруги – це прямий обов’язок будь-якої відповідальної держави. Але вже два роки законопроект проходить доопрацювання. За цей період часу авторський колектив змушений був тричі доопрацьовувати законопроект 6607, шукаючи «золоту середину». Кожен наступний варіант – це компроміс між правами дітей та правами злочинців», - підкреслюється в петиції.

Зазначається, що законопроект 6607 пропонує три новації, нижче вони викладені в компромісному з захисниками прав злочинців варіанті:

Запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за статеві злочини щодо дітей. Мета реєстру – не допустити до роботи у дитячих закладах осіб, які раніше засуджувались за сексуальне насильство над дітьми. Реєстр напівзакритий. Доступ до реєстру матимуть правоохоронні органи та Мінюст. Право на отримання інформації з реєстру матимуть керівники дитячих закладів.

Посилення відповідальності за статеві злочини проти дітей.

Хімічна кастрація. Це не покарання, а добровільний захід медичного характеру, передбачений для осіб, які: 1.Вчинили особливо тяжкий статевий злочин проти дитини 2. Мають поставлений психіатрами діагноз – педофілія. Хімічна кастрація – це введення медичних препаратів в організм людини, які знижують статевий потяг і діють протягом певного часу.

Автори петиції звернулися до народних депутатів із вимогою не зволікати щодо прийняття законопроекту 6607.

«Чекаємо на реакцію Верховної Ради, адже законопроект 6607, спрямований на захист дітей від сексуального насильства, отримав необхідну підтримку у 25 тисяч голосів», - зазначила 22 червня у соцмережі автор петиції Анна Маляр.

Нагадаємо, на днях Україну сколихнуло жахливе вбивство дівчинки на Одещині.

Як відомо, правоохоронці затримали 22-річного підозрюваного у вбивстві 11-річної дівчинки, тіло якої виявили в смт Іванівка Одеської області. Тіло дівчинки витягли з вигрібної ями. Дитина була повністю роздягнена.

Підозрюваному загрожує довічне ув'язнення. Слідство вважає, що вбивство дитини було скоєно на сексуальному ґрунті.

Київський районний суд Одеси в п’ятницю, 21 червня, обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві 11-річної Дарини Лук'яненко.

Раніше повідомлялося, що 13 червня Дарина Лук’яненко, яка мешкає у селищі Іванівка, пішла до танцювального гуртку і зникла.