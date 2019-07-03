Комітет рекомендував Раді ухвалити закон про реєстр та хімічну кастрацію педофілів



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Тепер за документ мають проголосувати народні депутати

Комітет Верховної Ради питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів ухвалив рішення рекомендувати парламенту прийняти в цілому закон про посилення покарання за сексуальні злочини проти дітей. Про це повідомив народний депутат Мустафа Найєм у Facebook.

За його словами, рішення було ухвалене сьогодні, 3 липня. Йдеться про законопроєкт №6607.

«Розгляд законопроєкту став можливим в тому числі завдяки петиції, яка зібрала більше 30 тисяч підписів. Спасибі всім за підтримку. Тепер залишилося дочекатися рішення в залі», - зазначив Найєм.

Довідка: Законопроєкт №6607 – це проєкт закону про введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього, і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього. Законопроєкт №6607 – це проєкт закону про введення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього, і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього. У разі його прийняття буде створено реєстр осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та недоторканості малолітньої чи малолітнього. Осіб, які поступають на роботу в дитячі установи, перевірятимуть через цей реєстр. Також посилиться відповідальність за статеві злочини проти дітей. Окрім цього введуть хімічну кастрацію - як добровільний захід медичного характеру. Хімічна кастрація - це уколи і таблетки, які мають певний час дії (тобто це недовічно). Згідно із законопроектом, хімічна кастрація може застосовуватися тільки до осіб, хворих на педофілію. Факт хвороби підтверджує психіатр. Законопроєкт розділяє осіб, засуджених за статеві злочини проти дітей, на дві групи: здорові і хворих на педофілію. Здорові будуть відбувати покарання згідно з вироком. А хворі на педофілію матимуть можливість частину терміну покарання добровільно замінити хімічною кастрацією.

Як повідомлялось, у цьому році в Україні було вбито понад 50 дітей. Нацполіція наголошувала на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей. Зокрема, дані осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно дітей, повинні вноситися до Єдиного реєстру поліції. На цьому наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв сьогодні, 24 червня, під час брифінгу у Вінниці. «Вбивство дівчинки на Одещині сколихнуло всю країну. Відтак, аби захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини зазначеної категорії», - наголосив Князєв.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся. Його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі. Сьогодні у поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві дитини. Ним виявився брат вітчима хлопчика. Також у поліції розповіли жахливі подробиці злочину.