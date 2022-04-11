Геноцид українського народу. Рада зареєструвала важливий закон та звернеться до ООН та ПАРЄ

Місто Буча, що під Києвом, перетворилося на пекельні звірства, вчинені російськими солдатами проти мирних українців

Текст відповідного законопроєкту зареєстровано у парламенті 11 квітня

Верховна Рада має намір ухвалити заяву «Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні». Текст відповідного законопроєкту зареєстровано у парламенті 11 квітня, передає «Главком».

На думку авторів-законотворців, акти геноциду в діях Російської Федерації проявляються, зокрема, у:

вчиненні Збройними силами Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України масових звірств (зокрема, в містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та багатьох інших населених пунктах на території України), що виявлялися у численних випадках вбивств, викрадення, жорстокого позбавлення свободи людей, їх катування, зґвалтування, глумління над тілами вбитих і замучених;

систематичних випадках умисного вбивства цивільного населення та умисному створенні Збройними силами Російської Федерації таких умов життя, які завдають виняткових страждань Українському народу, направлені на його повне або часткове знищення, та у підсумку призводять до фізичного знищення українського населення в багатьох населених пунктах на території України, зокрема, через блокаду населених пунктів, недопущення гуманітарної допомоги та перешкоджання евакуації цивільного населення; захоплення та цілеспрямоване знищення об’єктів інфраструктури, що забезпечує базові потреби та життєзабезпечення людей;

примусовому переміщенні українських дітей на територію Російської Федерації та їхній передачі на виховання до чужого їм середовища з метою знищення їхньої самоідентифікації як українців, а також у вигнанні з власних домівок та депортації тисяч цивільних осіб з числа цивільного населення України на територію Російської Федерації;

поширених випадках фізичного та психологічного насильства щодо населення України, представників українських органів державної влади та органів місцевого самоврядування, представників громадських організацій та інших місцевих активістів, журналістів, священнослужителів та інших авторитетних в українському суспільстві осіб;

системних діях Російської Федерації, спрямованих на створення умов, що розраховані на поступове знищення Українського народу через підрив економічного потенціалу та безпеки, які проявляються у знищенні об’єктів господарської інфраструктури (пошкодження зерносховищ, перешкоджання посівній кампанії, блокада морських торговельних шляхів, руйнування електро- та газотранспортної інфраструктури тощо).

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З огляду на переховані звірства з боку російських окупантів, Верховна Рада планує визнає їхні дії під час останньої фази збройної агресії Російської Федерації проти України, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом Українського народу.

Паралельно український парламент звернеться до Організації Об’єднаних Націй, Європейського Парламенту, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї НАТО, урядів та парламентів іноземних держав щодо визнання вчинення Російською Федерацією геноциду Українського народу, а також злочинів проти людяності та воєнних злочинів на території України.

Нагадаємо, що в Україні триває 47-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.