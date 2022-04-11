Бої за Херсонщину та Ізюм і блокада Маріуполя: карта бойових дій 11 квітня

Активні бойові дії на території України тривають на двох напрямках – східному і південному

Активність російських окупаційних підрозділів 11 квітня була зафіксована на півдні та сході України. Традиційну щоденну карту бойових дій російсько-української війни від британської розвідки опублікував Twitter міністерства оборони Великої Британії.

Найгарячішою точкою на півдні України залишається заблокований російськими військами Маріуполь. Підрозділи Збройних сил та полку «Азов» продовжують тримати оборону у приморському місті.

Бойові дії тривають на правобережній частині Херсонської області. Українські війська просуваються у напрямку обласного центру та Нової Каховки.

Також бої між російськими окупантами та українськими воїнами тривають на півдні Запорізької області.

На сході триває битва за Ізюм, місто на Харківщині, яке є ключовим для росіян, що планують захопити усю територію Донецької області, включно із Краматорськом та Слов’янськом. Також росіяни намагаються взяти важливі міста Луганщини, зокрема, Лисичанськ.

На решті території України рашистських окупантів не помічено, бойові дії не ведуться. У донедавна окупованих районах Київської, Сумської та Чернігівської областей проводиться розмінування та знищення ворожих боєприпасів.

Що відбувається на фронтах російсько-української війни станом на 11 квітня

Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, зранку Генштаб ЗСУ повідомив про те, що Росія готує потужний наступ на Харківщині та провокації в Придністров’ї.

Очікуються удари ворога по об’єктах транспортної інфраструктури на території України.

А удень речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник заявив на брифінгу, що найближчим часом Росія почне велику наступальну операцію на Донбасі, підготовку до неї окупанти вже завершили.