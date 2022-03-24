Рашисти розстріляли чергу за гуманітаркою на сході Харкова

Окупанти продовжують обстрілювати Харків. На вулиці Академіка Павлова внаслідок обстрілу загинуло як мінімум шестеро людей, які чекали на гуманітарну допомогу

Російські окупанти обстріляли один із харківських відділень «Нової пошти»

У Харкові внаслідок рашистського обстрілу знову загинули мирні мешканці міста. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Він зазначив, що окупанти зі зброї дальньої дії обстріляли одне із відділень «Нової пошти» на сході Харкова, по вулиці Академіка Павлова. Біля цього відділення містяни, вишикувавшись у чергу, отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинуло шестеро людей. Ще 15 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Усіх поранених уже госпіталізували, але точна кількість жертв буде відома згодом.

«Це черговий військовий злочин російських окупантів!» – наголосив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, міський головаХаркова Ігор Терехов заявив, що внаслідок нападу Росії проти України у Харкові зруйнувано більше тисячі багатоповерхівок.

Зокрема, 1 березня рашистські окупанти обстріляли будівлю Харківської обласної державної адміністрації. Розбір завалів у будівлі ОДА досі триває. За попередніми даними, на вечір 23 березня, з-під завалів дістали тіла 24 загиблих.

У середині березня у Харкові був обстріляний і вщент згорів найбільший у всій Східній Європі речовий ринок «Барабашово».

18 березня у своїй квартирі на Північній Салтівці (район Харкова, що з перших днів війни потерпає від обстрілів російських військ – ред.) загинув 96-річний Борис Романченко. Він пережив Другу світову війну, під час якої став в’язнем кількох нацистських концтаборів, зокрема, і сумнозвісного Бухенвальду.

Окупанти розстрілюють інфраструктуру міста, але, попри це, харківські комунальники змогли 20 березня полагодити пошкоджену рашистами котельню і відновити туди подачу газу.

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