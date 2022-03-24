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    Дуже багато втрат. Окупанти вже не мріють про перемогу (відео)

    Окупантам треба пошвидше тікати з української землі, якщо вони хочуть жити - Дуже багато втрат. Окупанти вже не мріють про перемогу (відео)
    Окупантам треба пошвидше тікати з української землі, якщо вони хочуть жити
    фото з відкритих джерел

    Вже місяць, як путінська орда пробує знищити Україну

    Служба безпеки України опублікувала новий запис перехопленної розмови окупантів.

    На порядку денному більшості орків – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.

    Не рятують ситуацію навіть найманці, якими так вихвалялося вище керівництво РФ.

    Ось як про це розповідають окупанти, які намагаються взяти в облогу Київ: «Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В сутки сплю 6 часов. Страшно!» – говорить він у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

    Загальну обстановку характеризують коротко: «Потерь много просто: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день».

    Втрати і каліцтва рашистів деморалізують необстріляних «вояків»: «Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим».

    «Що ж, ординці, ваш час добігає кінця. Ви вже наполовину закопані, а ми – твердо стоїмо на своїй землі!

    Україна обов’язково переможе!», − запевнили у Службі безпеки України.

    Нагадаємо, СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт»

    Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники.

    Теги: росія окупанти СБУ Київ війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Дуже багато втрат. Окупанти вже не мріють про перемогу (відео)