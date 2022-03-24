Дуже багато втрат. Окупанти вже не мріють про перемогу (відео)
Вже місяць, як путінська орда пробує знищити Україну
Служба безпеки України опублікувала новий запис перехопленної розмови окупантів.
На порядку денному більшості орків – просто вижити. Тож окопуються і чекають, коли путін вирішить забрати їх із того пекла, куди сам і відправив. А поки – поки свій страх вони «лікують» алкоголем.
Не рятують ситуацію навіть найманці, якими так вихвалялося вище керівництво РФ.
Ось як про це розповідають окупанти, які намагаються взяти в облогу Київ: «Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило. Пацаны молодые по 19-20 лет. В сутки сплю 6 часов. Страшно!» – говорить він у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.
Загальну обстановку характеризують коротко: «Потерь много просто: технику взрывают, пацаны гибнут. И так вот каждый день».
Втрати і каліцтва рашистів деморалізують необстріляних «вояків»: «Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, 80-ку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим».
«Що ж, ординці, ваш час добігає кінця. Ви вже наполовину закопані, а ми – твердо стоїмо на своїй землі!
Україна обов’язково переможе!», − запевнили у Службі безпеки України.
Нагадаємо, СБУ отримала чергові докази, що РФ відправила на війну в Україну строковиків, яких «там нєт»
Ось телефонна розмова російського загарбника, якого Кремль кинув на захоплення Миколаєва. А натомість його підрозділ вщент розбили українські захисники.