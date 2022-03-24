НАТО підсилює оборону Європи

Альянс розгорне бойові групи в чотирьох країнах на східному фланзі Альянсу

НАТО розмістить чотири бойові групи на східному фланзі. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенбрег повідомив на брифінгу за підсумками саміту, який відбувся сьогодні у Брюсселі.

У яких країнах розмістять війська:

Румунії,

Болгарії,

Словаччині,

Угорщині.

«Бойові групи розмістять на додаток до тих, що існують в Польщі та країнах Балтії. Так у нас буде 8 бойових груп від Балтійського моря до Чорного», – сказав Столтенберг.

Він додав, що по всій Європі зараз є 100 тисяч американських військових. Водночас спільні міжнаціональні сили НАТО складають 40 тисяч, найбільше їх – на східному фланзі.

Нагадаємо, Зеленський у своєму онлайн-виступі попросив у НАТО додаткову зброю – зокрема, один відсоток від загальної кількості танків, які є на озброєнні Альянсу.

20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.