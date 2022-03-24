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    НАТО підсилює оборону Європи

    НАТО підсилює оборону Європи
    фото з відкритих джерел

    Альянс розгорне бойові групи в чотирьох країнах на східному фланзі Альянсу

    НАТО розмістить чотири бойові групи на східному фланзі. Про це генсек Альянсу Єнс Столтенбрег повідомив на брифінгу за підсумками саміту, який відбувся сьогодні у Брюсселі.

    У яких країнах розмістять війська:

    • Румунії,
    • Болгарії,
    • Словаччині,
    • Угорщині.

    «Бойові групи розмістять на додаток до тих, що існують в Польщі та країнах Балтії. Так у нас буде 8 бойових груп від Балтійського моря до Чорного», – сказав Столтенберг.

    Він додав, що по всій Європі зараз є 100 тисяч американських військових. Водночас спільні міжнаціональні сили НАТО складають 40 тисяч, найбільше їх – на східному фланзі.

    Нагадаємо, Зеленський у своєму онлайн-виступі попросив у НАТО додаткову зброю – зокрема, один відсоток від загальної кількості танків, які є на озброєнні Альянсу.

    20 березня президент Зеленський дорікнув НАТО – якби Україна була членом Альянсу, війна б не почалася.

    Разом з тим, частина країн НАТО пропонують Альянсу втрутитися в російсько-українську війну. Так, Польща пропонує відправити в Україну миротворчу місію НАТО.

    Теги: росія окупанти Польща НАТО Словаччина війна Румунія Угорщина Україна Єнс Столтенберг окупація #stoprussia
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    НАТО підсилює оборону Європи