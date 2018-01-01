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    Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин відвідає Ужгород

    Консультації заплановані на 6-7 лютого
    Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр та заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відвідають Ужгород. Про це Боднар повідомив на своїй сторінці у Twitter. «На виконання доручень міністра Павла Клімкіна 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються  зустрічі з керівництвом
    • Вчора, 23:24
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    Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр
    Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр

    Консультації заплановані на 6-7 лютого

    Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр та заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відвідають Ужгород.

    Про це Боднар повідомив на своїй сторінці у Twitter.

    «На виконання доручень міністра Павла Клімкіна 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються  зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Л. Заньєром та українсько-угорські консультації», - написав він.

    Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

    Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

    Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

    8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

    Читайте також: Закон про освіту. Венеційська комісія погодилася з вимогами Лариси Ніцой?

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