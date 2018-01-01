Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин відвідає Ужгород

Консультації заплановані на 6-7 лютого

Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр та заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відвідають Ужгород. Про це Боднар повідомив на своїй сторінці у Twitter. «На виконання доручень міністра Павла Клімкіна 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються зустрічі з керівництвом



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Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр

Консультації заплановані на 6-7 лютого

Верховний комісар ОБСЄ з питань нацменшин Ламберто Заньєр та заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар відвідають Ужгород.

Про це Боднар повідомив на своїй сторінці у Twitter.

«На виконання доручень міністра Павла Клімкіна 6-7 лютого перебуватиму з робочою поїздкою в Ужгороді. Плануються зустрічі з керівництвом області та місцевою угорською громадою, переговори з Верховним комісаром ОБСЄ з питань нацменшин Л. Заньєром та українсько-угорські консультації», - написав він.

Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

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