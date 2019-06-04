Верховний суд Іспанії призупинив процес перенесення останків диктатора Франко



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Уряд збирався провести ексгумацію 10 червня

Верховний суд Іспанії призупинив процес ексгумації решток диктатора Франсіско Франко з меморіального комплексу в Долині Полеглих (монументальний комплекс в Іспанії, за 58 км від Мадрида в горах Гвадаррами).

Про це повідомляє El Pais.

Уряд збирався провести ексгумацію 10 червня. Суд задовольнив клопотання сімох онуків Франко, які просили призупинити цей процес до винесення остаточного рішення у справі.

Влада Іспанії заявила про намір перенести останки Франка в червні 2018 року. Попередній уряд Маріано Рахоя, який представляв консервативну Народну партію, відмовилося переносити поховання, незважаючи на парламентську резолюцію, яка закликає до такого кроку. Парламент прийняв її травнем 2017 року за ініціативою соціалістів, які вважають, що могила диктатора у центрі меморіалу жертвам громадянської війни, де поховані загиблі з обох сторін, розділяє суспільство. Формально рішення ухвалено в лютому 2019 року.

Нагадаємо, нащадки і послідовники Франка виступають проти ексгумації. Коли його родичам запропонували обрати нове місце для поховання, вони назвали кафедральний собор Мадрида. Утім, уряд відмовився задовольнити цей запит, оскільки це перетворило б церкву на місце паломництва послідовників диктатора. Якщо родичі не запропонують альтернативу — влада сама обере місце перепоховання.

Франсіско Франко керував Іспанією з 1939 по 1975 рік. Каудільйо (ісп. caudillo — «ватажок» або «вождь», офіційний титул іспанського диктатора), який прийшов до влади після перемоги антиреспубліканських сил у громадянській війні 1936–1939 рр., помер у віці 82 років у мадридській лікарні від серцевого нападу. Комплекс, в якому похований диктатор, почали споруджувати у 1940 році за наказом самого Франсіско Франко як монумент пам’яті всім загиблим у громадянській війні. Будівництво Долини полеглих велося силами ув’язнених і було завершено в 1958 році