Зеленський похвалився, що привіз з Британії кредитів на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів



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Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії

Департамент з гарантування експортних кредитів відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту

У присутності президента України Володимира Зеленського, який перебуває у Великій Британії з офіційним візитом, підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності, що діє через Департамент з гарантування експортних кредитів, який функціонує під назвою UK Export Finance, та Кабінетом Міністрів України, представленим міністром фінансів України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Відповідно до Меморандуму, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту. UKEF зможе надати кредитні гарантії у розмірі до 2,5 млрд фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

«Ми привезли з Великої Британії два з половиною мільярди фунтів стерлінгів. Це нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України», – наголосив Зеленський.

Підтримку UKEF зможуть залучити конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

«Ці кошти можуть бути використані для реалізації інвестиційних проектів у таких пріоритетних сферах, як безпека та оборона, сільське господарство, інфраструктура, енергетика та охорона здоров’я. Але ми не обмежуємось лише ними», – додав президент.

UKEF підтримує експорт усіх видів товарів і послуг з Великої Британії та може допомогти підприємствам будь-яких розмірів успішно виконати експортний контракт. Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів. Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу. Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

«Рішення про залучення UK Export Finance на український ринок і підписання цього Меморандуму є знаком довіри та підтримки з боку Великої Британії тих трансформаційних змін, які зараз відбуваються в Україні. Переконаний, що це відкриє нові можливості для партнерства між економіками наших країн, зокрема у сферах оборони та безпеки, відновлюваних джерел енергії та транспортної інфраструктури», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Як повідомлялося, Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Нагадаємо, Україна та Велика Британія в четвер, 8 жовтня, підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, що замінить угоду про Асоціацію щодо торгівлі з Британією після Brexit.

7 жовтня країни підписали меморандум, що передбачає переоснащення Військово-морських сил ЗСУ, йдеться про спільне виробництво ракетних катерів.