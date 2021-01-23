Не пустили до кабінету. Тупицький подав до суду на Управління державної охорони

29 грудня 2020 року Тупицький був відсторонений від посади на два місяці

Відсторонений від посади голова Конституційного суду потягнув до Окружного адмінсуду Києва держохорону і Державне бюро розслідувань

Відсторонений від посади голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав до суду на Управління державної охорони України (УДО).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані держпорталу «Судова влада України».

19 січня до Окружного адміністративного суду Києва надійшла заява від Тупицького про забезпечення позову. Предметом позову є заборона вчиняти дії Управлінню державної охорони України.

Дані державного порталу «Судова влада України»

Третьою особою у справі проходить Державне бюро розслідувань.

Головуючою у справі визначено суддю Ярославу Добрянську.

Як повідомляв «Главком», 19 січня представники держохорони не пустили відстороненого голову Конституційного суду Олександра Тупицького до приміщення та робочого кабінету.

Працівники Управління державної охорони не пускали Олександра Тупицького до Конституційного суду та робочого кабінету

Тупицький назвав недопуск його до суду «черговою спробою протиправного втручання у діяльність голови Конституційного суду України, перешкоджанням виконанню ним своїх службових обов’язків, спрямованим на блокування роботи КСУ у цілому».

Після цього інциденту Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням притягнути до відповідальності керівництво Управління державної охорони та її працівників, які не дозволяли йому потрапити в будівлю суду. Зокрема, він поскаржився на співробітників УДО, які не допускали його до робочого місця 19, 20, 21 січня. Тупицький вказує, що разом з іншими суддями подав заяви в прокуратуру на співробітників УДО.

Того ж дня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Тупицькому. Зокрема, він звинувачується у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.