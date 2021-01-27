Голова Конституційного суду попросив Разумкова розібратися з Управлінням держохорони

Тупицький відсторонений від посади голови КСУ на два місяці

Тупицький закликає невідкладно розібратися з УДО, що блокує роботу суду

Голова Конституційного суду України Олександр Тупицький просить голову Верховної Ради Дмитра Разумкова вжити заходів до Управління державної охорони, яке «блокує роботу суду».

Згідно з текстом листа, розміщеного на сайті Конституційного суду, Тупицький просить «невідкладно розглянути в порядку здійснення парламентського контролю питання про ситуацію, яка склалася через «незаконне втручання в діяльність суду, блокування його роботи, вплив на суддів Конституційного суду і перешкоджання виконанню ними своїх обов'язків».

Так, Тупицький просить вжити належних заходів для виправлення ситуації та зробити неможливим надалі використання УДО для досягнення «протиправних цілей».

«Прошу ознайомити з цим зверненням лідерів парламентських фракцій і депутатських груп», ‒ йдеться у листі.

Раніше Тупицький звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом, де заявив про порушення Конституції та законодавства співробітниками Управління державної охорони (УДО) та попросив притягнути їх до відповідальності.

Також 23 січня повідомлялося, що відсторонений від посади голова Конституційного суду України (КСУ) Олександр Тупицький подав до суду на Управління державної охорони України.

Того ж дня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру Тупицькому. Зокрема, він звинувачується у «вчиненні кримінальних правопорушень проти правосуддя, передбачених ч. 2 ст. 384, ст. 386 КК України (завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту, підкуп свідка з метою відмови від дачі показань)».

Раніше відсторонений від посади на два місяці голова Конституційного суду Олександр Тупицький полетів з родиною на відпочинок у Дубаї. Після цього з'явились фото, як Тупицький відпочиває на королівській віллі в Дубаї.

29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення Олександра Тупицького. Тупицький потрапив на своє робоче місце та де-факто виконував свої обов’язки.

22 грудня ЗМІ вказали на причетність голови КСУ до суддівського шахрайства. Раніше журналісти програми «Схеми» виявили, що голова Конституційного суду не задекларував землю в Криму, власником якої став після окупації півострова росіянами.