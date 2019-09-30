Верховний Суд закликає Раду не приймати судову реформу до отримання висновків «Венеціанської комісії»



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Законопроєкт №1008 про судову реформу був внесений президентом Володимиром Зеленським

Верховний Суд закликає Раду не приймати судову реформу Зеленського до отримання висновків «Венеціанської комісії»

Верховний Суд закликає Верховну Раду не приймати законопроєкт №1008 про судову реформу, внесений президентом Володимиром Зеленським, до отримання висновків Європейської комісії «За демократію через право» («Венеціанська комісія»).

Про це сказано в заяві суду.

Зазначено, що в понеділок, 30 вересня, Верховний Суд публічно звернувся до президента і Верховної Ради з пропозицією отримати висновок «Венеціанської комісії» щодо законопроєкту №1008 і провести консультації з судовою гілкою влади.

«...сподіваючись на щирість намірів щодо поліпшення правосуддя в Україні, Верховний Суд пропонує відкласти розгляд (законопроекту №1008) до отримання відповідного висновку «Венеціанської комісії» та проведення консультацій із судовою гілкою влади», - сказано в заяві.

Верховний Суд зазначає, що таких консультацій між гілками влади поки не відбулося.

Необхідність проведення консультацій із цього проєкту закону відзначили і міжнародні партнери, зокрема виконуюча обов'язки голови представництва Європейського Союзу в Україні Анніка Вайдеманн і посол Канади в Україні Роман Ващук.

Як повідомлялось, 12 вересня Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №1008. Судова реформа Зеленського передбачає, зокрема, скорочення кількості суддів Верховного Суду з 200 до 100 і перезапуск Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Джерело: Українські новини