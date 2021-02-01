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    Президент Зеленський: Україна не повинна повертати статус ядерної держави

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    За словами Володимира Зеленського, українці &laquo;не повинні&nbsp;перетворюватися з людей на звірів&raquo; - Президент Зеленський: Україна не повинна повертати статус ядерної держави
    За словами Володимира Зеленського, українці «не повинні перетворюватися з людей на звірів»
    Фото: president.gov.ua

    Водночас гарант наголосив: якби в Україні зараз була ядерна зброя, то не було би вторгнення

    Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна не повинна повертати статус ядерної держави.

    Про це гарант повідомив в інтерв'ю Axios, опублікованому на сайті Офісу президента.

    Зокрема, глава держави наголосив на прагненні народу побудувати демократичну та цивілізовану країну. Тому, за словами Зеленського, українці «повинні не перетворюватися з людей на звірів».

    «Я вважаю, що сьогодні це (повернення ядерного статусу Україні, – ред.) неправильно робити. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми», – наголосив президент.

    Зеленський також наголосив, що якби в Україні зараз була ядерна зброя, то не було би вторгнення. «Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все».

    Раніше повідомлялося, що гарант запевнив, якби у 2014 році президентом був він, то Росія б не змогла б окупувати Крим. «Вибачте, якщо б я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», – переконаний він. Зеленський також виступив за створення паралельного «нормандського» формату за участю Росії і США для розв'язання питання Криму.

    Нагадаємо, влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%. Ядерна угода передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

    Теги: ядерна зброя держава Володимир Зеленський
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