Президент Зеленський: Україна не повинна повертати статус ядерної держави

Водночас гарант наголосив: якби в Україні зараз була ядерна зброя, то не було би вторгнення

Президент Володимир Зеленський переконаний, що Україна не повинна повертати статус ядерної держави.

Про це гарант повідомив в інтерв'ю Axios, опублікованому на сайті Офісу президента.

Зокрема, глава держави наголосив на прагненні народу побудувати демократичну та цивілізовану країну. Тому, за словами Зеленського, українці «повинні не перетворюватися з людей на звірів».

«Я вважаю, що сьогодні це (повернення ядерного статусу Україні, – ред.) неправильно робити. З усіма мінусами демократії, з усіма мінусами ядерного роззброєння, з усіма викликами, які були і є у нас, коли забрали нашу територію і вбили 14 тисяч людей, – все-таки, якщо ми хочемо побудувати демократичну, цивілізовану країну, ми повинні йти за світовим законом, повинні залишатися людьми», – наголосив президент.

Зеленський також наголосив, що якби в Україні зараз була ядерна зброя, то не було би вторгнення. «Я розумію, що ядерна зброя – це дуже погано. Але якби в Україні зараз була ядерна зброя, якби ми тоді не зробили таку велику помилку, а я вважаю, що це помилка на сьогодні, то не було би вторгнення, і ми мали б свої території. Тому що ми завжди могли б говорити на рівних з Російською Федерацією та з усім світом. Ось і все».

Раніше повідомлялося, що гарант запевнив, якби у 2014 році президентом був він, то Росія б не змогла б окупувати Крим. «Вибачте, якщо б я тоді був президентом, ми б там всі померли в Криму, але ми б туди «зелених чоловічків» не пустили. А якби не пустили туди «зелених чоловічків», то Росія не допомагала б сепаратистам і не була б на сході України», – переконаний він. Зеленський також виступив за створення паралельного «нормандського» формату за участю Росії і США для розв'язання питання Криму.

Нагадаємо, влада Ірану офіційно повідомила Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%. Ядерна угода передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.