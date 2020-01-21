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    Події в Україні

    Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на вівторок

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    <p>Вдень 21 січня у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с</p> - Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на вівторок

    Вдень 21 січня у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с

    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень 1-3° тепла

    В Україні у вівторок, 21 січня, у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень становитиме 0-5° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «21 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 8-10° морозу; вдень 0-5° тепла», - зазначається у повідомленні.

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    У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

    Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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