Сухо, але вітряно: прогноз погоди в Україні на вівторок



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Вдень 21 січня у західних та північних областях пориви вітру 15-20 м/с

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями, температура вдень 1-3° тепла

В Україні у вівторок, 21 січня, у західних та північних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, температура вдень становитиме 0-5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«21 січня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних та північних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 8-10° морозу; вдень 0-5° тепла», - зазначається у повідомленні.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями та без опадів. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на тиждень.