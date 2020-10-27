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    Зміна клімату: в Антарктиді з'явилися комарі

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    <span>Швидше за все, комарів завезли в Антарктиду туристи</span><br /><br /> - Зміна клімату: в Антарктиді з'явилися комарі
    Швидше за все, комарів завезли в Антарктиду туристи

    Сховатися від комах тепер не можна на жожному континенті

    Комарі з'явилися на популярній серед туристів території Антарктиди – острові Кінг-Джордж.

    На острові Кінг-Джордж знаходяться сім станцій різних держав. Поява комарів сталася у зв'язку з людським фактором – там багато туристів, до того ж на острові ідеальні умови для життя комарів – струмки, річки, влітку +3 ° C, взимку –5 ° C, клімат м'який.

    Раніше вчені не бачили комарів в Антарктиді. Тепер їм доведеться розпочати «незвичайну науково-прикладну роботу». Зокрема, за ініціативою Ради керуючих національних антарктичних програм було розпочато дослідження і розроблено спеціальні пастки для комарів. Дослідження будуть проводитися на всіх станціях острова.

    До недавнього часу Антарктида залишалася єдиним континентом, куди не дістався комар звичайний (Culex pipiens).

    Ендемічними для Антарктиди є безкрилі комари хірономіди виду Belgica antarctica. Ці істоти нешкідливі для людини. Дорослі особини цього виду не харчуються, їхні ротові органи недорозвинені.

    Між іншим, раніше в ООН попередили, що XXI століття може виявитися для людства останнім

    Також нагадаємо, що вчені підтвердили катастрофічну ситуацію з океанами на ЗемліЗміна клімату також провокує збільшення кислотності морської води через поглинання вуглекислого газу з атмосфери, підвищення рівня моря, втрату кисню і відступ морського льоду.

    Нагадаємо, що науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм.


    клімат Антарктида тварини наука природа
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