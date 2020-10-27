Зміна клімату: в Антарктиді з'явилися комарі



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Швидше за все, комарів завезли в Антарктиду туристи





Сховатися від комах тепер не можна на жожному континенті

Комарі з'явилися на популярній серед туристів території Антарктиди – острові Кінг-Джордж.

На острові Кінг-Джордж знаходяться сім станцій різних держав. Поява комарів сталася у зв'язку з людським фактором – там багато туристів, до того ж на острові ідеальні умови для життя комарів – струмки, річки, влітку +3 ° C, взимку –5 ° C, клімат м'який.

Раніше вчені не бачили комарів в Антарктиді. Тепер їм доведеться розпочати «незвичайну науково-прикладну роботу». Зокрема, за ініціативою Ради керуючих національних антарктичних програм було розпочато дослідження і розроблено спеціальні пастки для комарів. Дослідження будуть проводитися на всіх станціях острова.

До недавнього часу Антарктида залишалася єдиним континентом, куди не дістався комар звичайний (Culex pipiens).

Ендемічними для Антарктиди є безкрилі комари хірономіди виду Belgica antarctica. Ці істоти нешкідливі для людини. Дорослі особини цього виду не харчуються, їхні ротові органи недорозвинені.

Між іншим, раніше в ООН попередили, що XXI століття може виявитися для людства останнім.

Також нагадаємо, що вчені підтвердили катастрофічну ситуацію з океанами на Землі. Зміна клімату також провокує збільшення кислотності морської води через поглинання вуглекислого газу з атмосфери, підвищення рівня моря, втрату кисню і відступ морського льоду.

Нагадаємо, що науковці стверджують, що клімат Землі змінюється за найгіршим сценарієм.



