Весняне рівнодення прийде в Україну разом з «черв'ячним» Місяцем



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Супермісяць проявиться найповніше о 3:43 за Києвом Фото: space.com

Назва «черв'ячний місяць» походить від того, що земля стає теплішою і вологішою, а це викликає появу дощових черв'яків і з ними птахів

Перед світанком 21 березня в небі над Україною можна буде спостерігати «воронячий», або «черв'ячний» місяць.

Майбутня березнева повня збігається з астрономічним початком весни - весняним рівноденням, пише Express.

Точний час повного місяця залежить від вашого місця розташування. Наприклад, у Великій Британії, пік повного місяця в березні досягне максимальної інтенсивності в перші ранкові години четверга, 21 березня. В Україні повний Місяць можна буде спостерігати в четвер, 21 березня, о 3:43 за київським часом.

Термін «суперповня», або «супермісяць» не можна вважати науковим, проте його часто використовують для опису умов, коли повня або молодий місяць знаходяться найближче до Землі. Відомо, що орбіта руху Місяця навколо Землі не ідеально кругла, і Місяць у різні моменти часу перебуває на різній відстані від Землі.

Під час «суперповні» супутник наближається і досягає найближчої до Землі точки своєї орбіти - перигею. Протилежністю «супермісяця» вважають «мікромісяць», коли супутник знаходиться в найдальшій точці своєї орбіти, апогею.

Березневу повню іноді називають «черв'ячним місяцем» - через величезну кількість дощових черв'яків, які виповзають у цей час на поверхню. Поласувати ними злітається безліч пернатих, тому повню називають ще й «воронячим» місяцем.