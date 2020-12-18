«Ви ж не вступаєте в лайно?»: Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські канали

Міністр вважає, що не варто легітимізувати такі канали присутністю в їхніх етерах

Спікерам не варто «вступати в лайно» та ходити на всі канали, щоби достукатися до різної авдиторії. Про це в етері Радіо НВ сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.



Журналістка попросила главу МЗС прокоментувати ситуацію з проросійськими каналами. Вона навела приклад із недавнім опитуванням на телеканалі ексрегінала Мураєва «Наш» про те, чи варто Криму й Донбасу повертатися в Україну.



«Я для себе кілька років тому вирішив, що ніколи не братиму участь у телешоу і програмах певної групи телеканалів. Вони ображалися, дзвонили, всіляко мене затягували», – відповів Кулеба.



Міністр вважає, що не варто легітимізувати такі канали присутністю в їхніх етерах. Він також не поділяє думки, що треба ходити на різні канали, щоби достукатися до різної аудиторії.

«Ви не вступаєте в лайно, бо треба ступити на грішну землю, правильно? Ви намагаєтеся лайно обійти. Так і тут. В інформаційному просторі ситуація така ж: є якісь правила особистої гігієни», – сказав дипломат.

Водночас Кулеба зазначив, що Україна – демократична держава зі свободою слова, і в опитуванні каналу «Наш» «в принципі ми не почули нічого кримінального», але саме опитування викликає огиду й просуває наративи РФ.



Глава МЗС вважає, що має бути регулювання таких випадків: «ЗМІ, які таким займаються, повинні знати, що за перетин червоних ліній у їх редполітіке настає відповідальність».

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід запросив її здійснити свій перший візит в Україну.