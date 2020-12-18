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    «Ви ж не вступаєте в лайно?»: Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські канали

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    <span id="docs-internal-guid-190bb74b-7fff-2e1e-bcb5-32732fd84253"><span>Дмитро Кулеба: <span id="docs-internal-guid-e2cf78df-7fff-51f6-baf7-1846632be1ff"><span>&laquo;</span></span>В і</span><span>нформаційному просторі є певні правила особистої гігієни< - «Ви ж не вступаєте в лайно?»: Кулеба пояснив, чому не ходить на проросійські канали
    Дмитро Кулеба: «В інформаційному просторі є певні правила особистої гігієни<
    Фото: Радіо Свобода

    Міністр вважає, що не варто легітимізувати такі канали присутністю в їхніх етерах

    Спікерам не варто «вступати в лайно» та ходити на всі канали, щоби достукатися до різної авдиторії. Про це в етері Радіо НВ сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Журналістка попросила главу МЗС прокоментувати ситуацію з проросійськими каналами. Вона навела приклад із недавнім опитуванням на телеканалі ексрегінала Мураєва «Наш» про те, чи варто Криму й Донбасу повертатися в Україну.

    «Я для себе кілька років тому вирішив, що ніколи не братиму участь у телешоу і програмах певної групи телеканалів. Вони ображалися, дзвонили, всіляко мене затягували», – відповів Кулеба.

    Міністр вважає, що не варто легітимізувати такі канали присутністю в їхніх етерах. Він також не поділяє думки, що треба ходити на різні канали, щоби достукатися до різної аудиторії.

    «Ви не вступаєте в лайно, бо треба ступити на грішну землю, правильно? Ви намагаєтеся лайно обійти. Так і тут. В інформаційному просторі ситуація така ж: є якісь правила особистої гігієни», – сказав дипломат.

    Водночас Кулеба зазначив, що Україна – демократична держава зі свободою слова, і в опитуванні каналу «Наш» «в принципі ми не почули нічого кримінального», але саме опитування викликає огиду й просуває наративи РФ.

    Глава МЗС вважає, що має бути регулювання таких випадків: «ЗМІ, які таким займаються, повинні знати, що за перетин червоних ліній у їх редполітіке настає відповідальність».

    Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба під час телефонної розмови з новопризначеним генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід запросив її здійснити свій перший візит в Україну. 

    Теги: МЗС міністр політика Євген Мураєв Україна Дмитро Кулеба
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