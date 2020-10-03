Експериментальний коктейль: стало відомо, чим лікують хворого на Covid-19 Трампа



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Дональд Трамп отримав одну восьмиграмову дозу коктейлю з поліклональних антитіл виробництва Regeneron

Коктейль з антитіл наразі проходить фазу експериментальних випробувань у Сполучених Штатах

Президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

Про це йдеться у звіті лікаря президента Шона Конлі, оприлюдненому Білим домом.

«Після підтвердження ПЛР-тестом діагнозу президента, в якості запобіжного заходу він отримав одну восьмиграмову дозу коктейлю з поліклональних антитіл виробництва Regeneron», – йдеться у документі.

Також зазначається, що президент приймає цинк, вітамін D, фамотидин, мелатонін та аспірин на щоденній основі.

Коктейль з антитіл наразі проходить фазу експериментальних випробувань у Сполучених Штатах і не затверджений Центром контролю та профілактики захворювань як препарат, рекомендований для лікування Covid-19.

Водночас повідомляється, що перша леді Меланія Трамп відчуває лише легкий кашель і головний біль, а решта членів сім'ї президента отримали негативні результати тестів на коронавірус.

Зазначимо, хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.

Зазначимо, що віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.