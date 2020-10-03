Трамп записав відео перед госпіталізацією та подякував за підтримку



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«Думаю, що зі мною все добре, але в цьому треба переконатись», – сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп опублікував у Twitter перше відео після того, як у нього діагностували коронавірус.

Американський лідер підтвердив, що перебуває в медичному центрі та подякував всім за підтримку.

«Думаю, що зі мною все добре, але в цьому треба переконатись. Дуже дякую за підтримку, я цього ніколи не забуду», – сказав Трамп.

Він також повідомив, що перша леді Меланія почувається добре.

Зазначимо,3 жовтня хворий на Covid-19 Трамп потрапив до лікарні. За інформацією ЗМІ, у президента США піднялася температура.

Президент США Дональд Трамп отримує експериментальний коктейль ліків проти коронавірусу, виготовлений компанією Regeneron.

Нагадаємо, після захворювання Трампа у Білому домі підтвердили ще два нових випадки коронавірусу.

Як відомо, 2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Твіт Трампа про коронавірус зібрав найбільше лайків за всю історію акаунту

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він та його дружина Меланія отримали позитивний результат тесту на Covid-19 та перебуватимуть на карантині до свого одужання.

Перед цим Трамп повідомив, що він самоізолювався після того, як в однієї з його найближчих радниць Хоуп Хікс виявили коронавірус. Вона супроводжувала президента під час поїздок на дебати 29 вересня і на мітинг в Міннесоті, що пройшов 30 вересня.

До слова, Володимир Зеленський побажав подружжю Трампів швидкого одужання від Covid-19.

Зазначимо, що віцепрезидент США Майкл Пенс та кандидат в президенти Джо Байден здали негативні тести на коронавірус.