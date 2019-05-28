Із БПП вийшов ще один нардеп



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Нардеп Сергій Каплін пішов із БПП

Парубій оголосив про вихід депутата із політсили перед закриттям пленарного засідання

Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій оголосив про вихід народного депутата Сергія Капліна з фракції Блок Петра Порошенка. Про це він повідомив перед закриттям ранкового пленарного засідання ВР.

«Відповідно до частини 3 статті 160 закону про Регламент Верховної Ради України, повідомляю про вихід зі складу фракції БПП Сергія Капліна», - оголосив глава ВР.

22 травня з Блоку Петра Порошенка вийшла низка нардепів. Це Аркадій Корнацький, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм та Сергій Лещенко.

Партію Блок Петра Порошенка «Солідарність» перейменують і проведуть її ребрендинг. Наразі відомо, що нова назва партії – «Європейська солідарність».

Як повідомлялось, 31 травня партія має намір провести черговий з'їзд.

24 травня триває «технічний з'їзд» політсили, присвячений виборам до об'єднаних територіальних громад. Порошенко анонсував кадрові, програмні та ідеологічні зміни в партії.

22 травня голова партії, п’ятий президент України Петро Порошенко заявив, що політсила візьме участь у парламентських виборах, і анонсував її ребрендинг та переформатування.

24 травня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія позачергових виборів у Верховну Раду.