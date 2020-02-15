Арахамія розповів про вплив Коломойського на «Слугу народу»



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Арахамія запевняє, що в Раді немає «солдат», які діють по команді

У фракції «Слуга народу» немає групи впливу олігарха Ігоря Коломойського, але є його орбіта.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю «Прямому» заявив лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

«Це ж орбіта. Це не може бути група. Дивіться, якщо б це була група Коломойського, я вам гарантую, то він, наскільки мені відомо, така людина, яка любить ексклюзивність, він би точно зробив свою окрему групу, посадив би туди всіх своїх людей і сказав ви: ви група, ось це старший, а я командир. Так би було. Тому, коли пов’язують з Коломойським чи з будь-якою іншою впливовою людиною, то ми завжди кажемо «орбіта«. Що означає «орбіта«? Це означає, що по якимось питанням вони будуть дослуховуватись до цієї людини, але не будуть виконувати: «єсть, сер» – і побіг. Ось так воно працює», - пояснив нардеп.

Лідер монобільшості зазначив, «перший раз в цьому парламенті. Кажуть, що раніше в парламенті було багато людей, коли були такі, як солдати. Є командир, і командир дає команду. А зараз воно так не виглядає. Я жодної людини не знаю, який по команді так буде робити все, що йому скажуть. Тобто депутати – вони суб’єктні».

До слова, народний депутат Олександр Дубінський повідомив, що з 20 депутатів «Слуги народу», які відвідали Всесвітній економічний форум в Давосі, тільки четверо - оплатили свою поїздку самостійно.

Всім іншим депутатам витрати повністю покрив Віктор Пінчук.

До слова, українець у Давосі припаркував джип на тротуарі та отримав солідний штраф.