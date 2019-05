Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років

Проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі

Десятки мільйонів виборців в Європейському союзі віддали свої голоси за наступний парламент блоку. Явка виборців по всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим показником за 20 років, йдеться в повідомленні Європарламенту.

Як свідчать прогнози, оприлюднені Європарламентом, проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі.

При цьому, як свідчать екзит-поли, популістські, крайньо-праві партії, а також зелені матимуть значні здобутки на цих виборах.

4 days. 28 countries. Millions of registered voters. All across the EU , voters came out to have their say in the #EUelections2019. Watch how the biggest transnational vote in the world unfolded today pic.twitter.com/lV5CtT1w3B