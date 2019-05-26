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    Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років

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    Вибори до Європарламенту: явка була найвищою за 20 років

    Проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі

    Десятки мільйонів виборців в Європейському союзі віддали свої голоси за наступний парламент блоку. Явка виборців по всьому ЄС, за винятком Великої Британії, становила близько 51%, що є найвищим показником за 20 років, йдеться в повідомленні Європарламенту.

    Як свідчать прогнози, оприлюднені Європарламентом, проєвропейські партії можуть виграти близько двох третин місць у 751-місному законодавчому органі.

    При цьому, як свідчать екзит-поли, популістські, крайньо-праві партії, а також зелені матимуть значні здобутки на цих виборах.

    Зокрема, за цими даними, крайньо-права партія Марін Ле Пен перемагає на виборах до Європарламенту у Франції, випередивши партію президента Емманюеля Макрона.

    Екзит-поли засвідчили, що партія німецького канцлера Анґели Меркель і її партнера з лівоцентристської коаліції також зазнали втрат у підтримці виборців.

    Ранні прогнози свідчать, що зелені можуть забезпечити собі 71 місце в Європарламенті, порівняно з 52 на виборах 2014 року.

    Прогнози свідчать, що проєвропейські партії не отримають більшості у парламенті, і зелені стануть можливими партнерами по коаліції.

    26 травня – останній з чотирьох днів голосування за наступний парламент блоку.

    Починаючи з 23 травня вже проголосували сім країн-членів ЄС. 26 травня голосувала 21 країна.

    Раніше повідомлялося, що Блок Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС) канцлера ФРН Ангели Меркель перемагає на виборах до Європарламенту у Німеччині, але з рекордно низьким результатом.

    Згідно з оприлюдненими екзит-полами, на голосуванні до Європейського парламенту лідирує консервативна Австрійська народна партія (АНП) канцлера Себастьяна Курца.

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