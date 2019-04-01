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    Вибори президента: ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже 95% голосів

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    Проголосували понад 17,86 млн виборців - Вибори президента: ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже 95% голосів
    Проголосували понад 17,86 млн виборців

    Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%

    Результати виборів 2019 станом на 21:42 продовжують показувати значний відрив Володимира Зеленського від другого місця.

    Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті Центрвиборчкому.

    За результатами підрахунку 94,94% протоколів, Зеленський набирає 30,24% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,94% голосів, Юлія Тимошенко - 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,57%) та Анатолій Гриценко (6,96%). Проголосували понад 17,86 млн виборців.

    Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.22%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.93%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.62%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.95%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.47%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.18%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Як повідомив очільник МВС Арсен Аваков, до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають. 

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