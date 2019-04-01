Вибори президента: ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже 95% голосів



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Проголосували понад 17,86 млн виборців

Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%

Результати виборів 2019 станом на 21:42 продовжують показувати значний відрив Володимира Зеленського від другого місця.

Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті Центрвиборчкому.

За результатами підрахунку 94,94% протоколів, Зеленський набирає 30,24% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,94% голосів, Юлія Тимошенко - 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,57%) та Анатолій Гриценко (6,96%). Проголосували понад 17,86 млн виборців.

Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.

Вибори Президента України 2019

ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ

Як повідомив очільник МВС Арсен Аваков, до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають.