Вибори президента: ЦВК оприлюднила дані підрахунку майже 95% голосів
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Розсилка
Зеленський набирає 30,24% голосів, далі йде Петро Порошенко з результатом 15,94%
Результати виборів 2019 станом на 21:42 продовжують показувати значний відрив Володимира Зеленського від другого місця.
Про це свідчать дані інформаційно-аналітичної системи «Вибори» на сайті Центрвиборчкому.
За результатами підрахунку 94,94% протоколів, Зеленський набирає 30,24% голосів. Далі йдуть Петро Порошенко з результатом 15,94% голосів, Юлія Тимошенко - 13,40%. П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко (11,57%) та Анатолій Гриценко (6,96%). Проголосували понад 17,86 млн виборців.
Нагадаємо, у Раді Європи вважають, що вибори президента України 31 березня пройшли добре, проте у списках було забагато технічних кандидатів. Про це заявив під час прес-конференції в Києві представник Парламентської асамблеї Ради Європи Макс ван де Вен.
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Зеленський Володимир Олександрович30.22%
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Порошенко Петро Олексійович15.93%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.62%
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Гриценко Анатолій Степанович6.95%
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Смешко Ігор Петрович6.03%
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Ляшко Олег Валерійович5.47%
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Вілкул Олександр Юрійович4.18%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Як повідомив очільник МВС Арсен Аваков, до виборчої системи намагаються отримати доступ власники російських і київських IP-адрес, однак систему захищають.