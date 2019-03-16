Вибори президента: до ДВК увійшли понад 445 тисяч членів



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У ДВК, так і в ОВК досі триває процес заміни членів комісій

До складу дільничних виборчих комісій (ДВК) з виборів президента України 31 березня включено 445 тисяч 111 членів.

Про це розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Євген Радченко.

«ЦВК і окружні виборчі комісії в основному справилися з формуванням ДВК. Станом на вчора на вечір до дільничних виборчих комісій загалом включено 445 тисяч 111 осіб. Фактично, ми маємо півмільйонну армію членів дільничних виборчих комісій, які будуть організовувати та проводити вибори», – зазначив він.

Водночас заступник голови ЦВК підкреслив, що кількісний склад ДВК розподілений достатньо нерівномірно на різних виборчих дільницях. Зокрема, за його словами, понад 1,5 тисячі виборчих дільниць утворено з мінімальною кількістю членів ДВК – 9 осіб.

Він не виключив, що у разі потреби, якщо на великих дільницях буде мінімально склад ДВК, їх будуть доукомплектовувавти згідно із законом.

Також Радченко нагадав, що до складу окружних виборчих комісій було подано 7395 кандидатур, пізніше 40 кандидатур були відкликані й у результаті загальна кількість кандидатур, включенених до ОВК, становила 7355 осіб.

Разом з тим, він підкреслив, що як у ДВК, так і в ОВК досі триває процес заміни членів комісій.

«Станом на 15 березня на 11 годину достроково припинено повноваження 2428 членів окружних виборчих комісій, що становить майже третину від їх первинного складу. Це багато», – зауважив заступник голови ЦВК, наголосивши, що така тенденція не дає можливості ОВК належним чином виконувати покладені на них повноваження.

31 грудня 2018 року в Україні стартувала кампанія чергових виборів Президента, призначених на 31 березня 2019 року.

ЦВК 8 лютого завершила процес реєстрації на посаду Глави держави – усього було зареєстровано 44 кандидатів. Пізніше п’ять кандидатів відмовилися від балотування.

Джерело: Укрінформ