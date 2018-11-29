Вибори президента Грузії: опубліковані попередні результати голосування



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За результатами третини голосів лідирує Саломе Зурабішвілі

Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила перші попередні дані підрахунку голосів підсумків другого туру президентських виборів.

Про це повідомляє виборчком Грузії.

За результатами підрахунку понад 38% голосів, лідером є незалежний кандидат Саломе Зурабішвілі, яку підтримує партія «Грузинська мрія». Вона набирає 57,6% (333445 голосів). Її суперник Григол Вашадзе, який є представником опозиційної партії «Єдиний національний рух» набирає 42,4% (245246 голосів).

У той же час Ехо Кавказу повідомляє, що на виборчих дільницях в Гурджаані, Ахалцихе, Батумі, Зугдіді і Тбілісі відбувалися фізичні протистояння, в яких також постраждали і журналісти.

Партійні координатори «Грузинської мрії» намагалися перешкодити зйомкам.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, Зурабішвілі набрала 58% голосів. Вашадзе, який представляє опозиційний рух «Сила в єдності», набрав 42%.

За даними екзит-полів, проведених телеканалом «Руставі-2», Зурабішвілі набрала 55%.

Обидва кандидати в різний час обіймали посаду міністра закордонних справ у грузинському уряді, коли президентом країни був Міхеїл Саакашвілі.

У першому турі, в якому брали участь 25 кандидатів, Зурабішвілі отримала 38,64% голосів виборців, а Вашадзе — 37,74%.

Нагадаємо, що це голосування стане останнім прямим вибором президента країни – з 2024 року президента буде обирати виборча колегія із 300 членів.

Таким чином завершиться трансформація президентської республіки на парламентську.