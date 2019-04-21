Голоси українців у Австралії порахували: 72 за Порошенка, 26 - за Зеленського



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Українці голосують на виборах у Канберрі, 21 квітня 2019 року Фото: Посольство Австралії в Україні

У голосуванні в Австралії цього разу взяли участь 99 осіб

На виборчій дільниці в Австралії, де вже завершилося голосування у другому турі виборів президента України, порахували голоси.

За даними посольства України в Австралії, загалом участь у виборах взяли 99 осіб: Петра Порошенка підтримали 72 виборця, Володимира Зеленського – 26. Один бюлетень визнано недійсним.

Явка у другому турі виявилися нижчою, ніж у першому, тоді проголосували 125 осіб (7,2%), перше місце посів Порошенко.

«Дякуємо усім, хто прийшов, приїхав чи прилетів до Канберри сьогодні, щоб взяти участь у голосуванні. Дякуємо Дільничній виборчій комісії за злагоджену і професійну роботу», - йдеться у повідомленні посольства.

Зазначимо, що у Сполучених Штатах голосування у другому турі виборів президента України лише нещодавно розпочалося.

Українці сьогодні дуже активно голосують за кордоном. У Берліні станом на 13:00 проголосували майже 900 українців, що на 50% більше, ніж у першому турі. Значно вища явка також зафіксована у Білорусі.

Нагадаємо, у Варшаві ще до відкриття дільниці вишукувалася черга з виборців. Станом на зараз черга розтяглася на понад 200 метрів, в ній стоїть приблизно 600 осіб. Для того, щоб проголосувати, необхідно чекати приблизно 1,5 години.

Загалом у закордонному виборчому окрузі ЦВК сформувала 101 дільничну комісію. Українці голосують у 72 країнах світу.