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    Суспільство

    На спецдільниці станції «Академік Вернадський» підрахували голоси

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    Явка на станції &laquo;Академік Вернадський&raquo; склала 100% - На спецдільниці станції «Академік Вернадський» підрахували голоси
    Явка на станції «Академік Вернадський» склала 100%

    З 12 осіб, які взяли участь у голосуванні, вісім проголосували за чинного президента Петра Порошенка

    На спеціальній дільниці полярної станції «Академік Вернадський» за результатами виборів президента 2019 перевагу в голосах здобув чинний президент Петро Порошенко. Про це йдеться в повідомленні громадянської мережі ОПОРА в Facebook.

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    Зазначається, що в голосуванні на полярній станції взяли участь 12 осіб. Чинного президента Петра Порошенка підтримали 8 виборців, Володимира Зеленського - 4.

    Відзначимо, для голосування на президентських виборах на станції «Академік Вернадський» було створено спеціальну дільницю. На ній свій голос змогли віддати всі учасники 24-ї Української антарктичної експедиції - 12 полярників, явка склала 100%. Головою дільничної комісії був начальник експедиції Євген Дикий.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Порошенко отримав більшість голосів українців в Австралії. Там у виборах взяли участь 99 осіб, з яких 72 підтримали чинного президента.

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