Зеленський подякував Порошенку за привітання з перемогою



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Зеленський подякував Порошенку також за те, що він запропонував йому допомогу

Президент України Петро Порошенко зателефонував шоумену Володимиру Зеленському, привітав його з перемогою та запропонував свою допомогу у разі потреби.

Про це він сказав у своєму штабі журналістам після оприлюднення результатів екзит-полів.

Зокрема, як передає кореспондент «Главкома», Зеленський подякував чинному президенту України Петру Порошенко за те, що він визнав поразку у другому турі виборів президента України.

Зеленський також подякував Порошенку за те, що він запропонував йому допомогу.

«Щойно привітав і я дуже вдячний президентові України Петру Порошенку, щойно він мене привітав з перемогою і я йому дуже вдячний і сказав, що я можу розраховувати на його допомогу у будь-який час. Він визнав перемогу мою і моєї команди», - заявив він.

Водночас, на запитання журналістів, чи скористається він цією допомогою, Зеленський відповів, що у разі потреби цілком може звернутися до Порошенка. Що стосується можливого призначення на якусь посаду, то Зеленський наголосив, що, якщо народ захоче такого призначення, то він може подумати над цим питанням.

Нагадаємо, Петро Порошенко сказав, що подзвонить своєму опоненту Володимиру Зеленському, щоб привітати його після оголошення результатів національного екзит-полу, за результатами якого Зеленський переміг Порошенка.

Як повідомлялося, за даними Національного екзит-полу, що проводили Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, Київський міжнародний інститут соціології і Центр Разумкова, на виборах президента України переміг Володимир Зеленський, який набрав 73,2%, а Петро Порошенко – 25,3%.