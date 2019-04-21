Вибори в Україні: Москва прокоментувала результати екзит-полів



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Офіційна Москва заявила, що соцопитування свідчать про бажання громадян українців бачити зміни

Дані екзит-полів на виборах президента України показали, що українці проголосували за зміни. Про це заявили в міністерстві закордонних справ Росії 21 квітня, пишуть росЗМІ.

«Екзит-поли показують, що громадяни України проголосували за зміни. Тепер черга нового керівництва країни зрозуміти і реалізувати надії своїх виборців. Це стосується, звичайно, як внутрішньої, так і зовнішньої політики країни. Відповідальний етап української історії», - сказав статс-секретар заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін.

За даними національного екзит-полу, шоумен Володимир Зеленський отримав близько 73 відсотків голосів виборців, чинний президент Петро Порошенко - близько 25 відсотків.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розповів, чим буде займатися після поразки на виборах.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

Кандидат у президенти та шоумен Володимир Зеленський після оголошення екзит-полів, за даними яких він є переможцем президентських перегонів, почав роздавати подяки, зокрема, родині і прибиральницям штабу. Зазначимо, що Зеленський пробув у штабі лічені хвилини і пішов, не відповівши на жодне питання журналістів.

Слід нагадати, що президент Петро Порошенко наголошує, що його команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, аби захистити вкладників «Приватбанку». Про це він сказав, виступаючи 21 квітня в своєму виборчому штабі, після оголошення результатів екзит-полу другого туру.