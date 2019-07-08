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    Вибори Раду: місце голосування змінили більше тисячі жителів анексованого Криму

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    Вибори Раду: місце голосування змінили більше тисячі жителів анексованого Криму

    Велика частина жителів Криму змінили місце голосування на Київ

    Більше тисячі жителів аннексированого Криму змінили своє місце голосування для участі у позачергових вибори у Верховну раду, які відбудуться 21 липня.

    Про це йдеться у даних Державного реєстру виборців України.

    За даними Державного реєстру виборців України, станом на неділю, 7 липня, місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим і 256 жителів Севастополя.

    Найбільше кримців і севастопольців мають намір проголосувати в Києві (339 і 66 відповідно).

    Загалом, місце голосування вже змінили 70 тисяч 604 людини.

    Нагадаємо, змінити місце голосування можна до 15 липня. На цих виборах ЦВК спростила зміну місця голосування. Зараз для цього достатньо лише заяви і паспорта: більше ніяких довідок.

    Громадяни, які змінять місце голосування, не зможуть обирати мажоритарників.

    ЦВК Крим Київ вибори
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