Вибори Раду: місце голосування змінили більше тисячі жителів анексованого Криму



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Велика частина жителів Криму змінили місце голосування на Київ

Більше тисячі жителів аннексированого Криму змінили своє місце голосування для участі у позачергових вибори у Верховну раду, які відбудуться 21 липня.

Про це йдеться у даних Державного реєстру виборців України.

За даними Державного реєстру виборців України, станом на неділю, 7 липня, місце голосування 907 жителів Автономної Республіки Крим і 256 жителів Севастополя.

Найбільше кримців і севастопольців мають намір проголосувати в Києві (339 і 66 відповідно).

Загалом, місце голосування вже змінили 70 тисяч 604 людини.

Нагадаємо, змінити місце голосування можна до 15 липня. На цих виборах ЦВК спростила зміну місця голосування. Зараз для цього достатньо лише заяви і паспорта: більше ніяких довідок.

Громадяни, які змінять місце голосування, не зможуть обирати мажоритарників.