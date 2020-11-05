Вибори у США: Демократи можуть зберегти більшість у Палаті представників
У США в один день з президентськими відбулися вибори у Палату представників та Сенат
Згідно з останніми даними CNN, демократи наразі отримують 199 місць у Палаті представників, республіканці - 188 місць. Загалом у Нижній палаті Конгресу 435 місць.
У Сенаті більшість можуть зберегти республіканці - за останніми даними більшості ресурсів, республіканці наразі отримують 48 місць, а демократи 47.
3 листопада у США відбулися президентські вибори. За останніми даними, Байден нарощує відрив від Трампа та отримує 253 голосів виборників, чинний президент Трамп - 214 голосів. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників.
У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів.