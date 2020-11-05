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    Вибори у США: Демократи можуть зберегти більшість у Палаті представників

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    Вибори у США: Демократи можуть зберегти більшість у Палаті представників
    Фото: John Brighenti/Flickr

    У США в один день з президентськими відбулися вибори у Палату представників та Сенат

    Згідно з останніми даними CNN, демократи наразі отримують 199 місць у Палаті представників, республіканці - 188 місць. Загалом у Нижній палаті Конгресу 435 місць.

    У Сенаті більшість можуть зберегти республіканці - за останніми даними більшості ресурсів, республіканці наразі отримують 48 місць, а демократи 47.

    3 листопада у США відбулися президентські вибори. За останніми даними, Байден нарощує відрив від Трампа та отримує 253 голосів виборників, чинний президент Трамп - 214 голосів. Для перемоги кандидату необхідно заручитися підтримкою 270 виборників. 

    У загальнонаціональному масштабі Байден наразі отримує 50,5% голосів виборців, а Трамп - 48,0% голосів. 

    США вибори у США
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